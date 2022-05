I Maneskin con Damiano infortunato cantano Supermodel alla Finale di Eurovision 2022

I Maneskin sono tornati sul palco più importante d’Europa dopo aver vinto un anno fa Eurovision Song Contest nel 2021 con Zitti e buoni. Damiano è arrivato a Torino in stampelle: il cantante aveva una lieve zoppia dovuta a un piccolo incidente ieri pomeriggio sul set di Londra dove hanno girato il video di Supermodel, il nuovo singolo uscito ieri.

Nonostante la sofferenza visibile, Damiano ha tenuto il palco da grande professionista. A fine performance, intervistato da Alessandro Cattelan, ha ironizzato sull’assurda accusa che gli era stata rivolta dalla Francia: “Consiglio ai partecipanti? State lontano dai tavoli”

Parlando dell’esperienza dopo la vittoria, i Maneskin hanno detto: “un anno incredibile, siamo molto orgogliosi e felici, l’Eurovision è stato come il primo capitolo di una nuova carriera. Ora speriamo solo di fare una bella performance domani sera. E speriamo anche che chi vincerà potrà avere più fortuna di noi”.

Guarda l’esibizione dei Maneskin a Eurovision 2022:

Il nuovo disco dei Maneskin:

Supermodel racconta di una ragazza ossessionata per la celebrità, voi avete avuto un momento così? “Non posso parlare per tutti e quattro” dice Damiano “ma io la vivo molto questa cosa: dopo il concerto torno alla vita reale, è l’unico modo per restare sani, non puoi credere che 20 mila persone gridino per te tutti i giorni. Ma siamo in quattro, ognuno la vive a modo suo ma è sicuro che appena uno si monta la testa e fa un po’ il galletto viene immediatamente umiliato dagli altri tre”.