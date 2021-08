ClioMakeUp: arriva la serie Clio Back Home su Discovery+

Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, ha annunciato l’arrivo della sua prima docu-serie dal titolo Clio Back Home. Questa sorta di reality andrà in onda a partire dal 3 settembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Discovery+ e racconterà la vita della popolare youtuber.

Il racconto parte dai suoi anni a New York e alla decisione di tornare in Italia dopo oltre 10 anni nella Grande Mela. Sarà un racconto a 360° della sua vita personale, della sua carriera e della sua famiglia… gatti inclusi! Come ha asserito lei stessa nell’ultimo post pubblicato su Instagram per dare l’annuncio di questa nuova avventura.

Clio non è però nuova al piccolo schermo. Anni fa, infatti, conduceva su Real Time un programma dedicato al make up, dove insegnava alle donne a truccarsi per occasioni importanti o dando piccoli accorgimenti per il trucco di tutti i giorni.

Il ritorno in Italia

Alla fine del 2020 Clio e famiglia hanno deciso di salutare i loro anni a New York e anticipare il loro ritorno in Italia. Un ritorno che era già preventivato e sarebbe dovuto avvenire nel 2021 ma tra l’incertezza per il Covid e le mille paure, hanno preferito tornare prima. Dopo un primo periodo in Veneto, loro luogo di origine, hanno deciso di trasferirsi alle porte di Milano in una casa costruita su misura per le loro esigenze e abbastanza vicino al centro in modo da poter tenere sotto controllo il Lab di Clio e in toto le sue attività lavorative.

Cosa ne pensate della docu-serie Clio Back Home?