Amici 20: Martina e Aka7Even si sono lasciati? (video)

La storia tra Martina e Aka7even ad Amici sembra arrivata al capolinea e da oggi i due ragazzi hanno deciso di prendersi una pausa.

Il rapper campano, da un po’ di giorni a questa parte sta manifestando una forte gelosia nei confronti della ballerina. Martina, infatti, passa molto tempo insieme a Raffaele e questo proprio non gli va giù.

In effetti, il ragazzo è apparso più volte sofferente mentre la ballerina scherza con il cantante piuttosto che addormentarsi al suo fianco sul divano. Qualche giorno fa, avevano litigato proprio per questo motivo anche se poi si erano riappacificati.

Aka7even e Martina si sono lasciati definitivamente?

Oggi, però, la questione si è ripresentata e quando Aka7even ha cominciato a prendere il discorso, lei ha accusato una certa pesantezza allontanandosi.

Successivamente, il rapper ha avuto uno sfogo e ha raccontato la situazione ai suoi compagni cantanti. Quando poi ha riaffrontato Martina lei è apparsa molto distante. La ballerina ha cominciato a dire che forse è il caso di allontanarsi un po’ l’uno dall’altra.

“Dovremmo provare a stare un po’ sulle nostre senza ignorarci, per capire se ci manchiamo”, ha detto Martina. “Se tu pensi questo fallo pure, non ho bisogno di allontanarmi per capire che mi manchi. Se hai bisogno di allontanarti per capire che ti manco. Ti rendi conto di quello che stai dicendo?”, ha replicato Aka7even.

A quel punto, la ragazza si è alzata e ha lasciato la stanza con aria piuttosto distaccata. Se si tratta di una pausa o di una rottura definitiva per ora non è chiaro. È certo, però, che il cantante appare molto più coinvolto di lei in questa relazione sentimentale nata ad Amici. Secondo voi Aka7even e Martina si sono lasciati davvero?