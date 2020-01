Luna Nera – Netflix: Le immagini e i retroscena del backstage

La nuova serie italiana di Netflix Luna Nera sarà disponibile a partire da venerdì 31 gennaio (guarda il trailer). Una serie tutta al femminile che indaga il mondo delle streghe e della superstizione. Netflix ha diffuso anche un video e qualche immagini nel backstage per mostrare il grande lavoro dietro alla produzione.

Una congrega di streghe che cerca di sopravvivere anche se nascosta e una protagonista che non conosce il suo vero destino. Misticismo, riti, amore e religione sono gli ingredienti di Luna Nera. La storia è basata sul romanzo di Tiziana Triana e avrà tra i registi Francesca Comencini (Gomorra) e insieme a lei altre due donne Susanna Nicchiarelli (1988) e Paola Randi.

Le riprese, per una durata totale di 16 settimane, hanno preso vita negli studi di Cinecittà. Qui gli scenografi hanno ricostruito gli ambienti del XVII secolo. Il cast ha poi girato in altre location del Lazio, come la magica Canale Monterano, l’incantevole borgo di Celleno e il meraviglioso castello di Montecalvello. Le riprese si sono svolte anche nella Selva del Lamone, a Sorano, Sutri e all’interno del Parco degli Acquedotti di Roma.

Un fantasy in cui la magia cammina al ritmo del racconto e cresce nelle pieghe concrete della materia, ha spiegato la regista di Luna Nera. Nelle agre campagne della Tuscia, attraverso le facce realissime di donne che vengono chiamate streghe. Cosa sono? Donne, e nient’altro. Donne che con la loro sapienza e la loro differenza spaventano.

Un tentativo di fantasy, un azzardo, una scommessa. […] Abbiamo pensato che ciò che noi, registe italiane, potevamo fare nel tentare di affrontare un genere così poco consueto nella nostra esperienza, fosse rispettare il genere e i suoi codici ma surriscaldare al massimo ciò che lo sottende: le emozioni, il racconto, i sentimenti.

Sinossi.

Italia, XVII secolo. In seguito alla morte di un neonato, Ade, una levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è costretta a fare una scelta: l’amore impossibile per Pietro – figlio del capo dei Benandanti, i cacciatori di streghe – o l’adempimento del suo vero destino, una minaccia per il mondo in cui vive, diviso tra ragione e misticismo.

Ecco alcune immagini del dietro le quinte di Luna nera:

Una storia di donne straordinarie, creata da donne altrettanto straordinarie. #LunaNera dal 31 gennaio su Netflix. pic.twitter.com/RcKGePkfgM — Netflix Italia (@NetflixIT) January 23, 2020