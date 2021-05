Rare Beauty di Selena Gomez arriva da Sephora Italia!

Il brand di profumerie più famoso al mondo, Sephora, ha annunciato l’arrivo in Italia della collezione di make up Rare Beauty di Selena Gomez! A oltre un anno di distanza dal lancio in America, il primo brand dell’ex stellina Disney approda finalmente anche nel nostro paese.

Un’uscita attesissima non solo per i Selenators ma anche per tutti gli appassionati di make up visto che questo brand ci porta alcune formule molto interessanti e prodotti must have. Del lancio, di cui non sappiamo ancora la data ufficiale, non conosciamo neanche quali saranno i prodotti ad arrivare. In questo anno dall’arrivo in America, Selena ha dato vita a diverse collection cadenzate tra il 2020 e i primi mesi del 2021 che hanno introdotto tantissimi nuovi e interessanti prodotti.

Solo nell’ultimo anno la cantante di Rare ha rilasciato un blush in crema, glossy lip balm e gli ombretti, delle nuove palette e anche nuovi prodotti per il viso. Possiamo ipotizzare che i primi prodotti ad arrivare saranno quelli della prima collezione e che anche i prezzi saranno molto simili a quelli americani.

Prodotti e prezzi

PRODOTTI VISO

Per il viso Selena ha pensato ad alcuni prodotti essenziali ma allo stesso tempo innovativi. Fondotinta, correttori, blush liquido, illuminante, primer e fissante spray. I prezzi variano da un minimo di 14 dollari a un massimo di 29 dollari.

PRODOTTI OCCHI

Si fa sentire l’assenza di un mascara in questa collezione per gli occhi e al momento non sono presenti neanche ombretti. La scelta per gli occhi si compone di un eyeliner a penna matt, e un prodotto doppio per le sopracciglia. Il prezzo dai 19 ai 22 dollari.

PRODOTTI LABBRA

Due sono i prodotti che compongono il comparto labbra, con 12 interessanti finiture e colorazioni. Da un lato i Lip Balm dai toni neutri fino a quelli colorati e poi le Lip Cream, rigorosamente Matt. Dai 16 ai 20 dollari.

ACCESSORI

Nella lista non possono mancare gli accessori. Dalla spugnetta per il fondotinta ai pennelli per viso e per stendere il correttore. La morbida pochette targata Rare e le salviettine per assorbire il sebo, disponibile anche in un cofanetto con pad da portare sempre in borsa. In più alcune esclusive online come le pinzette per capelli e le spillette.