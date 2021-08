How I Met Your Father: Ecco la lista completa del cast dello spin-off

Come vi avevamo svelato qualche settimana fa, Hilary Duff sarà la protagonista di How I Met Your Father (spin-off dell’amatissima serie How I met your Mother con protagonista Ted Mosby). Qualche settimana fa scoprivamo anche il nome del protagonista maschile: Chris Lowell, noto per Veronica Mars. Ecco quindi quale sarà il cast completo!

Stando alle prime indiscrezioni diffuse da Tvline, Chris Lowell avrà il ruolo di Jessie, uno dei migliori amici della protagonista Sophie. Il suo personaggio è brillante e diventa cinico quando si inizia a parlare di amore. Jessie è un musicista che lavora come autista Uber per tirare avanti. Vive insieme al suo amico Sid, interpretato da Suraj Sharma che gestisce da poco un bar ed è un’ottimista per natura.

In How I met Your Father troveremo anche Valentina, interpretata da Francia Raisa. Valentina è una grande amica di Sophie, aspirante stilista e nella vita ama le avventure e il rischio. Tom Ainsley vestirà invece i panni di Charlie, un’aspirante modello che durante un evento prenderà una cotta per Valentina. Tien Tran avrà invece il ruolo di Ellena, la sorella adottiva di Jesse da poco arrivata a New York.

Non dimentichiamo poi che qualche mese fa alcune indiscrezione avevano parlato di cameo del cast originale. Staremo a vedere quali protagonisti originali rivedremo!