Animali Fantastici 3: è ufficiale Mads Mikkelsen sarà Grindelwald

Ora ufficiale: Mads Mikkelsen sostituirà davvero Johnny Deep in Animali Fantastici 3 nel ruolo di Grindelwald. A confermarlo EW che una decina di giorni fa aveva lanciato la notizia che l’attore danese fosse in trattative con la Warner per lavorare nel franchising.

Qualche giorno dopo l’attore, probabilmente per evitare clamore, aveva precisato che non c’era nulla di ufficiale ma a questo punto non conta: i fan della saga di Animali Fantastici avranno il loro (nuovo Grindelwald).

Come vi avevamo già detto, i fan avrebbero preferito Colin Farrell – una soluzione che, a quanto pare, piaceva anche alla Warner.

Peccato che ora l’attore sia impegnato sul set di The Batman, un altro film della major, nel ruolo di Pinguino e dunque è impossibilitato a farsi carico di un altro impegno.

Per ora Mads Mikkelsen non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali a proposito.

Chi è Mads Mikkelsen?

Mads Mikkelsen è un attore danese che ha esordito al cinema nel 1996 con Pusher di Nicolas Winding Refn, regista con cui ha collaborato più volte. Ha partecipato spesso a produzioni statunitensi, ricordiamo la sua partecipazione din Casino Royal e più recentemente Doctor Strange.

Nel 2016 ha vestito i panni del padre della protagonista di Rogue One Jin Erso, Galen Erso, mentre nel 2018 ha partecipato anche all’acclamato Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità con Willem Dafoe.

Il film

In Animali Fantastici 3 rivedremo Eddie Redmayne nel ruolo di Newt Scamander. Il film sarà ambientato in gran parte a Rio de Janeiro, mentre nel vecchio continente inizierà a imperversare la Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo non abbiamo ancora altri dettagli riguardanti la trama, ma ci auguriamo di ricevere presto altri aggiornamenti.

Continuate a seguirci per saperne di più su Animali Fantastici 3 e sul futuro dell’intera saga legata all’universo del Wizarding World.