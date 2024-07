Immaculate: clip in esclusiva del film con Sydney Sweeney

Arriva oggi al cinema Immaculate, horror ambientato in Italia e interpretato da Sidney Sweeney – che ha partecipato al progetto anche in veste di produttrice, la quale veste i panni di una giovane suora. Tra segreti celati e misteriose presente, il film vanta un cast internazionale tra cui spiccano Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli e Simona Tabasco. Immaculate è diretto da Michael Mohan.

In occasione di vedere Immaculate vi mostriamo una clip in anteprima in cui possiamo vedere una sequenza in cui sono protagoniste Sidney Sweeney (Suor Cecilia) e Benedetta Porcaroli (Suor Gwen).

Immaculate la clip in anteprima

La trama di Immaculate

Sydney Sweeney (Tutti tranne te, Euphoria, The White Lotus) interpreta Cecilia, una giovane suora americana profondamente religiosa, che viene chiamata per trasferirsi in un convento remoto nella splendida campagna italiana. Quello che sembra un caloroso benvenuto si trasforma rapidamente in un incubo, quando Cecilia scopre che il convento nasconde segreti oscuri e orrori innominabili. Tra le antiche mura si celano forze maligne che minacciano di trascinarla nell’abisso della follia.

