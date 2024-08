LISA – New Woman feat. Rosalìa: video, testo, traduzione e significato

LISA e Rosalìa hanno spiazzato tutti con una super collaborazione: il brano New Woman è arrivato per movimentare l’estate, nel bel mezzo dell’agosto 2024.

Dopo Rockstar, il brano è il secondo singolo del prossimo album solista di LISA. La canzone vede la partecipazione della cantante spagnola con cui l’artista è amica e con cui ha parlato a lungo di voler collaborare, menzionandola persino in un Q&A speciale per il suo compleanno.

Dal punto di vista strumentale, la canzone ha un basso, un synth e una batteria in stile industrial con voci filtrate e scratching CD. Vocalmente, LISA mostra tutta la versatilità nel suo canto e nel suo rap, passando da un rap duro a melodie soft. La strofa di ROSALÍA contribuisce a rallentare il ritmo di New Woman e a portare un nuovo sound che ricorda i suoi lavori precedenti (fonte Genius).

Il video ufficiale della canzone

Testo NEW WOMAN di LISA

[Intro: LISA]

Here I go

Bangin’ it, bangin’ it, wanna crack these walls

Bangin’ it, bangin’ it, wanna echo through the halls

Pullin’ up, fresh face, brand-new día

Uh, Lalisa, Rosalía

[Verse 1: LISA]

Soak up

All new

So I cut

I go, go to the root

Off to bloom, yeah

[Pre-Chorus: LISA]

Purple into gold

Pain has come and gone again

Walked through that fire

I rediscover

[Chorus: LISA]

Hit it when I serve, bitch, you better swerve

Revvin’ up my au-au-au-au-aura

Focus on my mind, takin’ my time

I’m a new woman, woman

Bitch, you better swerve

Revvin’ up my au-au-au-au-aura

Focus on my mind, takin’ my time

I’m a new woman, woman

[Post-Chorus: LISA]

Face, eyes, body go wild

You want this? I’m a new woman, woman

Eyes, I’m all about mind

You want this? I’m a new woman

[Verse 2: ROSALÍA]

(Uh, mh)

Por to’ lo quе soy, yo puedo frontear

No por lo que tеnga siempre me la dan

Y mi energía inmaculá’

Bajo perfil (Y tú ‘tás fuera)

Yo vivo pa’ cantar, no canto pa’ vivir

Nací pura, sí

Ni una era será un flop en mi porvenir

Puta, soy la Rosalía, solo sé servir

[Bridge: ROSALÍA]

La noche estrellá’, así sea

Hasta la madrugá’, que así sea

[Pre-Chorus: ROSALÍA, ROSALÍA & LISA]

Purple into gold (Into gold)

Pain has come and gone again

Walked through that fire

I rediscover

[Chorus: ROSALÍA]

Yo le meto duro, sale bien seguro

Acelero mi a-a-a-a-aura

Yo estoy enfocá’, no presiona na’

I’m a new woman, woman

Sale bien seguro

Acelero mi a-a-a-a-aura

Yo estoy enfocá’, no presiona na’

I’m a new woman, woman

[Post-Chorus: LISA]

Face, eyes, body go wild

You want this? I’m a new woman, woman

Eyes, I’m all about mind

You want this? I’m a new woman

[Outro: LISA]

Gimme that, gimme that alpha, yuh

Gimme that bigger, the better, uh

Feeding you the bloom growin’ out my sleeve

Kissed from a rose, rose, what a, what a meal

Bad luck a sucker, gotta make you tougher

Tryna say you suffer, oh, don’t blame your mother

Elevate, I liberate a new frontier

I’m a new woman

Traduzione

[Intro: LISA]

Eccomi

Sbattendolo, sbattendolo, voglio rompere questi muri

Sbattendolo, sbattendolo, voglio echeggiare nei corridoi

Arrivo, faccia fresca, día nuova di zecca

Uh, Lalisa, Rosalía

[Strofa 1: LISA]

Assorbi

Tutto nuovo

Così ho tagliato

Vado, vado alla radice

Via per sbocciare, sì

[Pre-Chorus: LISA]

Viola in oro

Il dolore è venuto e se n’è andato di nuovo

Ho attraversato quel fuoco

Ho riscoperto

[Chorus: LISA]

Colpiscilo quando servo, troia, faresti meglio a sterzare

Accendi la mia au-au-au-au-aura

Concentrati sulla mia mente, prendendoti il ​​mio tempo

Sono una nuova donna, donna

T***a, faresti meglio a sterzare

Accendi la mia au-au-au-au-aura

Concentrati sulla mia mente, prendendomi il mio tempo

Sono una nuova donna, donna

[Post-ritornello: LISA]

Viso, occhi, corpo impazziscono

Lo vuoi? Sono una nuova donna, donna

Occhi, sono tutta per la mente

Lo vuoi? Sono una nuova donna

[Verse 2: ROSALÍA]

(Uh, mh) Por to’ lo quе soy, yo puedo frontear

No por lo que tеnga siempre me la dan Y mi energía inmaculá’

Bajo perfil (Y tú ‘tás fuera)

Yo vivo pa’ cantar, no canto pa’ vivir

Nací pura, sí Ni una era será un flop en mi porvenir

Puta so y la Rosalía, solo sé servir

[Ponte: ROSALÍA]

La noche estrellá’, así sea Hasta la madrugá’, que así sea

[Pre-ritornello: ROSALÍA, ROSALÍA & LISA]

Viola nell’oro (Nell’oro)

Il dolore è venuto e se n’è andato di nuovo

Camminato attraverso quel fuoco

Riscopro

[Chorus: ROSALÍA]

Yo le meto duro, sale bien seguro

Acelero mi a-a-a-a-aura

Yo estoy enfocá’, no preona na’

I’m a new woman, woman

Sale bien seguro

Acelero mi a-a-a-a-aura

Yo estoy enfocá’, no preona na’

I’m a new woman, woman

[Post-Chorus: LISA]

Viso, occhi, corpo impazziscono

Lo vuoi? Sono una nuova donna, donna

Occhi, sono tutta una questione di mente

Lo vuoi? Sono una donna nuova

[Outro: LISA]

Dammi quello, dammi quell’alfa, yuh

Dammi quello più grande, meglio è, uh

Ti nutro con la fioritura che cresce dalla mia manica

Baciata da una rosa, rosa, che, che pasto

Sfortuna un credulone, devo renderti più dura

Cerco di dire che soffri, oh, non incolpare tua madre

Elevate, libero una nuova frontiera

Sono una donna nuova

Significato della canzone

Nel testo di New Woman, LISA vuole liberare e ritrovare se stessa dopo tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare per farsi un nome, di affermarsi come solista oltre che come componente delle BLACKPINK.

ROSALÍA, invece, ripensa alla sua carriera e afferma che anche il suo successo non è stato facile, ma che, nonostante tutto, è sempre stata una questione di musica e non di fama.