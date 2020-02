Lisa delle Blackpink è in Italia, i Blinks la accolgono in aeroporto (VIDEO)

Benvenuta Lisa! Lalisa delle Blackpink, uno dei più apprezzati gruppi K-pop al femminile al mondo, è in queste ore in Italia! L’artista è sbarcata a Milano, pochissime ore fa, per partecipare ad uno degli eventi della super esclusiva settimana della moda 2020.

Proprio in questi giorni, come saprete, Milano torna ad essere la capitale della moda mondiale. Per una settimana, il capoluogo meneghino ospiterà le sfilate dei più rinominati brand italiani ed internazionali e le loro collezioni femminili. Quale migliore occasione, dunque, per Lisa delle Blackpink e per le star del jet set mondiale di fare una capatina nel nostro paese?

Lisa, come saprete se bazzicate su Twitter, ha ricevuto ieri sera, 18 febbraio, un comitato d’accoglienza davvero d’eccellenza da parte dei Blinks italiani. All’aeroporto di Malpensa, dove Lalisa è atterrata, c’erano infatti davvero tantissimi fan pronti ad accogliere la rapper delle Blackpink nel migliore dei modi possibili.

Appostati fuori dagli arrivi per diverse ore, i Blinks italiani hanno accolto Lisa con grandissimo affetto, con striscioni, cartelloni e regali. “Italy loves you” queste le parole scritte sui pezzi di carta che i fan hanno portato con loro in aeroporto. E urlate a squarciagola non appena Lisa è arrivata!

La cantante, come potete vedere nei video qui sotto, non si è purtroppo potuta fermare a salutare i fan, scattarsi selfie o a firmare autografi. E nemmeno per farsi consegnare il mazzo di fiori dei Blinks! Scortata dalle sue guardie del corpo e con indosso una mascherina, l’artista si è limitata ad un veloce saluto con la mano.

Qui sotto trovate foto e i video dell’incontro di Lisa delle Blackpink con i Blinks all’aeroporto di Malpensa!

Thank you for making Lalisa feel loved & happy today, especially to the one holding the yellow flowers bouquet, I can feel you. And I bet that Lisa saw it & really loved it.#BenvenutaLalisapic.twitter.com/w98S9BfpYD — Lisa Standard 🍀 (@anzuslouie) February 19, 2020

I never expect Lisa have alot of Italian fan like this

Before this just thought if have few fan waiting it will be good

Coz she has no promote there

But when I saw this clip I know I was wrong

* global it girl suit her we’ll #BenvenutaLalisa pic.twitter.com/ZQOJ5wjWac — bornthisway ⚽⚽⚽ (@Born2Bredarmy) February 19, 2020

L’hashtag #BenvenutaLalisa, nel frattempo, è schizzato in vetta ai TT italiani, superando oltre 1 milione di interazioni! Congratulazioni ai Blinks italiani per l’ottimo lavoro! E per la straordinaria accoglienza che Lisa avrà di certo gradito!