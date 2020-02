Un momento speciale che sarà ricordato per sempre ed è successo durante il concerto dei Jonas Brothers. Per una fan sarà un giorno indimenticabile, mentre era sotto il palco ad assistere al concerto dei propri beniamini ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo ragazzo.

La proposta è avvenuta durante uno dei concerti in Francia e a stessa band ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale il momento della proposta con un video.

Qui per vedere il momento della proposta di matrimonio durante il concerto dei Jonas Brothers

“Questa sera è stata una serata speciale.Congratulazioni a voi due” hanno scritto Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas sul loro profilo IG. Il ragazzo ha fatto la proposta mentre i JB cantavano sul palco la romantica Love Bug.

Il tour continua

I Jonas hanno ancora in serbo due tappe prima di chiudere anche la leg europea del loro Happiness Begins Tour. Amsterdam e Parigi chiuderanno un mese di concerti, per poi dedicarsi un po’ alla loro famiglia e perché no magari al prossimo progetto musicale, sappiamo che qualcosa già bolle in pentola.

