Lisa annuncia il suo album di debutto solista ALTER EGO

Uscirà il 28 febbraio ALTER EGO, l’attesissimo album di debutto solista della celebre cantautrice, ballerina e icona di stile LISA (Lalisa Manobal).

L’album è già disponibile in pre-order sullo store di Sony Music Italia (QUI) nelle versioni CD e Vinile Standard, CD Roxi Version, CD Vixi Version, CD Speedi Version, CD Kiki Version e CD Sunni Version, e sul d2c dell’artista.

La settimana scorsa Lisa ha iniziato a condividere piccoli spoiler dell’album sui suoi profili social. E questo mentre era impegnata in Asia in un tour di 5 fanmeeting andati sold out.

Nel video ufficiale dell’annuncio, Lisa imita 5 personaggi. Personaggi rappresentano ciascuno una personalità diversa e sono visivamente riconducibili alle cinque punte di una stella, simbolo di questa campagna. L’annuncio arriva dopo un anno ricco di musica e delle performance memorabili.

Gli ultimi successi di Lisa

ALTER EGO è stato anticipato dai singoli Moonlit Floor (Kiss Me), che contiene una citazione dell’iconica hit Kiss Me di Sixpence None the Richer, e che al momento si trova nella Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, Rockstar (oltre 320 milioni di stream, Top 10 della chart globale di Spotify) e New Woman feat. Rosalía (oltre 250 milioni di stream, Top 15 della chart globale di Spotify), che è valso all’artista la vittoria nella categoria Best Collaboration agli EMA 2025.

Lisa è reduce da un’incredibile settimana, che l’ha vista protagonista della cover di ben 10 edizioni di Billboard (tra cui Billboard Italia, Billboard US, Billboard Arabia, Billboard Brazil, Billboard Canada, Billboard Espanol, Billboard Japan, Billboard Korea e Billboard Philippines) e parte della cover collettiva Hollywood Issue di Vanity Fair, anticipando il suo debutto da attrice nella prossima stagione della serie originale HBO The White Lotus.

Ascolterete l’album di debutto di Lisa?