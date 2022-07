Le Blackpink torneranno ad agosto con della nuova musica

L’etichetta delle BLACKPINK , la YG Entertainment ha appena comunicato che le quattro, fantastiche, ragazze stanno per pubblicare della nuova musica e hanno un tour mondiale in programma per la fine dell’anno.

Non è chiaro esattamente cosa o quanto nuovo materiale verrà rilasciato ma ciò avverrà di sicuro nel mese di agosto.

In un comunicato stampa di YG Entertainment (tramite Billboard), è confermato infatti che le BLACKPINK sono nelle “fasi finali della registrazione di un nuovo album“.

Il management ha continuato dicendo che il prossimo, secondo album, della band darà il via a “un progetto continuo su larga scala che si estenderà per tutta la seconda metà dell’anno”.

È implicito, dunque, che il nuovo progetto del gruppo sarà solo una delle numerose uscite previste per il 2022.

Oltre a quei “progetti su larga scala”, le BLACKPINK si metteranno dunque in viaggio per un ambizioso tour.

Descritto da YG come “il più grande tour mondiale nella storia di un gruppo di ragazze K-pop” , arriva nel tentativo di “ espandere il loro rapporto con i fan in tutto il mondo”.

La nuova musica delle BLACKPINK

La notizia sul comeback del gruppo è emersa per la prima volta ad aprile, quando gli insider hanno affermato che un nuovo album sarebbe potuto arrivare “già a giugno”.

La YG ha però respinto le voci su un album in uscita così presto, ma ha confermato che la band si stesse davvero preparando per un ritorno.

Quel ritorno è stato anche anticipato da Jennie durante la sua apparizione come ospite sul canale YouTube di Game Caterers lo scorso marzo.

In quell’occasione ha detto: “Le BLACKPINK torneranno presto. Non so se mi è permesso dirlo, ma dato che sono l’unico membro qui presente, lo dirò e basta. Per favore, aspettalo. Grazie mille.”

A maggio, Rosé, ha detto che non pensa che il gruppo femminile “finirà mai”, descrivendo le sue compagne come “famiglia per sempre”. Ha detto a Rolling Stone: “Sono cresciuta con loro. Sono una parte di me. Non credo che finirà mai. È stupido da parte mia preoccuparmi di questo o pensarci”.

Nello stesso mese, Jisoo ha ammesso di non essere ancora sicura di intraprendere una carriera musicale al di fuori delle BLACKPINK. Ha spiegato, infatti, di non avere un’idea chiara di come sarebbe per lei una carriera da solista:

“Cosa vogliono le persone da me? C’è un caos di domande contrastanti. Quindi sono ancora confusa. Non sono sicura di cosa accadrà con i miei piani da solista quest’anno”.

Gli altri progetti di Rosé, Lisa e Jisoo

Lo scorso anno ha visto Rosé e Lisa intraprendere la loro carriera da solista, pubblicando i rispettivi singoli album di debutto a marzo e settembre.

Nel frattempo, Jisoo ha assunto il suo primo ruolo da protagonista come attrice nel K-drama storico-romantico Snowdrop.

Di recente, le BLACKPINK hanno infranto un nuovo record: sono loro le artiste musicali più seguite su YouTube, raggiungendo i 75 milioni di abbonati.