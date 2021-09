Lisa: l’anteprima del video di Lalisa dal suo primo album

Manca poco all’uscita dell’album di debutto da solista di Lisa e della relativa title track. La rapper di origini tailandesi ha appena reso nota un’anteprima del video di Lalisa, brano in uscita il 10 settembre.

Soli pochi giorni fa la cantante aveva rivelato la tracklist dell’album. Com’era facile da immaginare, inoltre, la YG Entertainment ha comunicato che si tratterà di quattro brani, tutti hip-hop.

1. Lalisa

2. Money

3. Lalisa instrumental

4. Money instrumental

Tutto quello che sappiamo sul progetto musicale di Lisa

Il disco dell’artista di origini tailandesi verrà rilasciato anch’esso il prossimo 10 settembre. Questo è il motivo per cui la cantante ha pubblicato durante quest’estate delle foto in cui era impegnata in studio di registrazione.

In una foto, si vedono due persone al lavoro davanti a uno schermo. In un’altra, viene mostrato un primo piano di un altro schermo, con onde sonore e la didascalia “Come mi chiamo?“, forse un accenno al testo del primo singolo estratto dal disco.

Sono mesi, in realtà, che si rincorrono i rumors sul primo progetto di Lisa, senza le compagne di band Blackpink, che oltretutto era inizialmente previsto già per il mese di giugno. Ecco cosa aveva dichiarato la cantante a Vogue Korea ad inizio anno:

“Il mio album solista arriverà presto. Dato che è il mio primo disco da solista, stiamo lavorando duramente per mostrarvi un nuovo lato di me. Vi ripagherò dell’attesa con musica e stile che vi mostreranno il mio vero colore. Aspetto con ansia.”

Lalisa non è ancora uscito ma l’album ha già infranto un record. L’album è diventato infatti quello di un’artista k-pop donna con il maggior numero di pre-ordini in un solo giorno sul portale Ktown4u, punto di riferimento per gli amanti di questo genere musicale, con più di 80.000 ordinazioni.

Pochi giorni fa, inoltre, Lisa ha condiviso il poster ufficiale del progetto, un’ immagine sfocata di lei stessa in stivali rossi, con le mani congiunte e con la didascalia “coming soon”.