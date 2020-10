Liam Payne: il singolo natalizio Naughty List sarà con Dixie D’Amelio!

Naughty List sarà ufficialmente il secondo singolo natalizio della carriera di Liam Payne! Dopo la toccante All I Want for Christmas is you dello scorso anno, Payno è infatti pronto a condividere un nuovo pezzo che ci accompagnerà per le prossime feste!

Questa volta, in ogni caso, invece di proporci una ballad, Liam Payne ha deciso di dare vita ad un pezzo divertente e spensierato. E in compagnia di una delle più seguite tiktoker al mondo!

Dixie d’Amelio ha partecipato a Naughty List di Liam Payne: ecco un’anteprima del pezzo!





La tiktoker Dixie d’Amelio, sorella di Charli, la tiktoker più seguita al mondo, è la featured artist del pezzo di Payno. Liam Payne ha commentato così il pezzo:

Buon Natale a tutti! Ma è troppo presto? Sto per pubblicare un nuovo singolo questo venerdì, per farvi sentire del mood delle feste quest’anno! Si chiama Naughty List! Come realo anticipato potete ascoltare un pezzo del testo su TiKTok, adesso! Quindi venite a fare un salto, seguiteci e usate la canzone nei vostri video!



Ebbene, se cercate “ naughty list liam payne” su Apple Music, vi uscirà proprio il nome di Dixie (oltre a quello di Liam) fra gli artisti inclusi. Dixie, dal canto suo, ha prontamente pubblicato un TikTok dove duettava con Liam.



Qui sotto, dunque, potete ascoltare una breve anteprima di Naughty List di Liam Payne e Dixie d’Amelio!