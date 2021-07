Liam Payne e Maya Henry sono stati avvistati di nuovo insieme (FOTO)

Liam Payne e Maya Henry domenica scorsa sono stati visti insieme mentre sorseggiavano cocktail nell’esclusiva area della piscina del Crazy Bear Hotel (nel Regno Unito) prima di sfrecciare con due amici nella Rolls-Royce del cantante.

Uno dei clienti che ha assistito all’appuntamento ha riferito a The Sun questi dettagli: “Si toccavano continuamente. Si accarezzavano le braccia e flirtavano. A un certo punto l’ha anche avvolta con un braccio. Non si sono baciati ma erano seduti all’aperto e non era come se stessero nascondendo il fatto che erano insieme, da quello che potevo vedere. A loro non sembrava importare chi li vedesse. Poi sono partiti insieme”.

📸| Maya and Liam were spotted back together! pic.twitter.com/NT7hDNUkMO — Maya Henry Updates (@MayaHenryUA) July 28, 2021

Liam Payne e Maya Henry: perché si sono lasciati

A confermare la fine della relazione è stato Liam in persona, in una recente intervista. Ecco come il membro degli One Direction ha commentato la dolorosa rottura allo speaker Steve Bartlett:

In questo momento più che mai sento che sto facendo del male alle persone, e non potrei sentirmi più deluso da me stesso. Questa cosa mi dà un terribile fastidio. La verità è che non sono mai stato molto bravo con le relazioni. E io so come mi comporto quando sono in una relazione, arrivato a questo punto. Non sono bravo a gestirle quindi devo lavorare su me stesso prima di buttarmi su qualcun altro. Ecco cos’è successo con la mia ultima relazione. Non le stavo più dando la migliore versione di me. Era meglio che io me ne chiamassi fuori. Facendo quello che facevo non mi sentivo bene. Ma doveva succedere per forza. Credo sia un modo un po’ stucchevole per dire che era la cosa migliore da fare per entrambi. Spero davvero che lei sia felice.

E pensare che appena lo scorso anno i due avevano lasciato intendere che si sarebbero presto sposati! Lo scorso agosto, infatti, avevamo visto al dito della modella uno splendido anello di fidanzamento. Anche per questo motivo, il recente incontro tra Liam e Maya non può che riaccendere le speranze dei fan di questa coppia.