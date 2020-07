Chris Evans e Lily James stanno insieme? Ecco gli ultimi rumors e le foto

Chris Evans e Lily James sono la coppia da tenere d’occhio in questa estate 202? Recentemente i due attori sono stati avvistati insieme a Londra e il gossip ha deciso di scatenarsi. Ecco qualche dettaglio in più e le foto in cui sono stati visti insieme!

L’attrice è nota per il ruolo in Downtown Abbey e Chris Evans invece per aver vestito i panni di Captain America. Nelle foto che vi lasciamo qui sotto i due hanno raggiunto insieme in taxi un famoso hotel londinese, il Corinthia nella zona di Westminster. Tuttavia, sembra abbiano poi scelto di proseguire per strade e porte diverse. Chris Evans ha preferito la principale, mentre i fotografi hanno avvistato Lily James entrare dal retro. Strategia o casualità? Lily James ha poi passato molto tempo al telefono in una lunga chiacchierata prima di rientrare in albergo. Entrambi li vediamo vestiti in modo elegante, lui in completo nero e lei con un abito lungo rosso.

Oltre a queste foto, c’è un piccolo particolare che i follower più accaniti avranno sicuramente notato e che riguardo i social. Chris Evans ha aperto il suo account Instagram solo a maggio e segue Lily James a sua volta l’attrice segue il collega. I due non hanno mai parlato in pubblico di come e quanto si conoscano e quindi ogni teoria può avere senso. Tra le ipotesi dei tabloid inglesi c’è ovviamente il lavoro: i due hanno un progetto insieme? Entrambi gli attori hanno alle spalle due importanti storie d’amore. Infatti, Chris Evans è stato legato fino al 2018 alla collega Jenny Slate, mentre Lily James ha chiuso la sua relazione durata circa sei anni con Matt Smith (che potrete ricordare per la serie The Crown).

Ecco le foto che hanno dato il via si rumors su Chris Evans e Lily James: