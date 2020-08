League of Legends: le K/DA annunciano il loro ritorno

Il gruppo K-POP virtuale K/DA di League of Legends ha annunciato il suo ritorno sulla scena. A due anni dal debutto, le cantanti Ahri, Kai’Sa,Evelynn e Akali sono tornate con un nuovo singolo. Hanno dichiarato la loro intenzione di esaudire i desideri dei fan di pubblicare un intero album. Ulteriori dettagli su questo EP saranno pubblicati sui profili ufficiali social del gruppo. Il secondo brano delle K/DA si intitola THE BADDEST, pubblicato dopo POP/STARS, la loro hit di debutto del 2018. THE BADDEST è uscito in data 27 agosto insieme a un video musicale con testo. La formazione di artisti per questa nuova canzone comprende MIYEON e SOYEON, del gruppo K-POP femminile (G)I-DLE. Le artiste in questione le abbiamo già ascoltate in POP/STARS al fianco stavolta di nomi del calibro di Wolftyla e Bea Miller.

LEAGUE OF LEGENDS: I PROGETTI DELLE K/DA

Tra qualche mese, le K/DA pubblicheranno il loro primo album includente il brano THE BADDEST, insieme a nuove tracce registrate collaborando con artisti i cui nomi saranno resi noti in futuro. L’album sarà distribuito con l’etichetta Riot Games Music. L’obiettivo è quello di creare nuove esperienze musicali, spingendosi oltre i limiti del panorama musicale tradizionale. Nuovi orizzonti innovativi, come quelli offerti dai True Damage, DJ Sona e i Pentakill.

Toa Dunn, responsabile Riot Games Music, ha dichiarato: “Fin dal debutto di POP/STARS, il primo esplosivo brano della K/DA al Campionato Mondiale di League of Legends 2018, i fan ci hanno sempre chiesto quale sarebbe stato il futuro del gruppo”. Ha poi aggiunto: “Non vediamo l’ora di fare ascoltare a tutti il nuovo brano in uscita oggi, seguito tra qualche mese dall’album, che sarà ricco di sorprese per i fan di League of Legends e delle K/DA”.

CHI SONO LE K/DA?

Nate ispirandosi al K-POP e collaborando con artisti di SOYEON e MIYEON delle (G)I-DLE, Madison Beer e Jaira Burns, le K/DA si sono evolute abbracciando sonorità pop più internazionali. Un’identità creata sulle ragazze del gruppo, Ahri, Evelynn, Akali e Kai’Sa, invece che limitarsi alla voce di un singolo cantante. I nomi che hanno lavorato in THE BADDEST lo hanno fatto in veste di collaboratori, permettendo alle K/DA di avere una formazione più estesa di musicisti di alto livello.

Voi avete mai ascoltato i brani delle K/DA di League of Legends? Dite la vostra!