The Night Agent: rinnovata per la terza stagione

Fan di The Night Agent abbiamo diverse novità per voi: la serie tornerà con la sua seconda stagione nell’inverno del 2025 e Netflix ha già rinnovato lo show per una terza stagione.

The Night Agent: tutto quello che dovete sapere sulla nuova stagione

The Night Agent 2, che sarà composta da 10 episodi, debutterà su Netflix nell’inverno 2025. Non sappiamo ancora in quale mese d’uscita per la preclusione ma abbiamo tante nuove immagini.

La prima stagione dello show è stata la serie più vista nel 2023 (per visualizzazioni) ed è attualmente al 7° posto tra le serie inglesi più popolari di tutti i tempi su Netflix, con ben 98,2 milioni di visualizzazioni nei suoi primi 91 giorni. Inoltre, è stata alla #1 della Global Top 10 per quattro settimane consecutive, raggiungendo il primo posto nella Top 10 di 87 Paesi.

Tratto dal romanzo omonimo di Matthew Quirk, ed è un sofisticato thriller d’azione che ha come protagonista un agente dell’FBI di basso livello, Peter Sutherland (Gabriel Basso). I suoi sforzi per salvare la Presidente nella prima stagione gli hanno fatto guadagnare l’opportunità di diventare un Night Agent nella seconda stagione. Ma lavorare nell’organizzazione segreta del Night Action porterà Peter in un mondo dove il pericolo è ovunque e la fiducia scarseggia.

