Saturday Night: tutto sul film sul Saturday Night Live

Il Saturday Night Live ha fatto la storia del piccolo schermo e della cultura pop e ora la sua storia arriva anche al cinema con un film diretto da Jason Reitman. Il film sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma in anteprima e successivamente arriverà come evento speciale nelle sale italiane il 21, 22 e 23 ottobre.

Il film racconta i novanta minuti che hanno preceduto la messa in onda della prima puntata del Saturday Night Live l’11 ottobre 1975. Nel cast del film vedremo Gabriel LaBelle, Rachel Sennott, Cory Michael Smith, Ella Hunt, Dylan O’Brien, Emily Fairn, Matt Wood, Lamorne Morris, Kim Matula, Finn Wolfhard, Nicholas Braun, Cooper Hoffman, Andrew Barth Feldman, Kaia Gerber, Tommy Dewey, Willem Dafoe, Matthew Rhys e J.K. Simmons.

Il trailer del film

La trama di Saturday Night

Alle 23:30 dell’11 ottobre 1975, una scatenata compagnia di giovani comici e scrittori cambiò per sempre la televisione e la cultura americana. Diretto da Jason Reitman, scritto da Gil Kenan e Reitman e raccontato in tempo reale, Saturday Night è basato sulla storia vera di ciò che accadde dietro le quinte nei 90 minuti che precedettero la prima trasmissione del “Saturday Night Live”. Pieno di umorismo, caos e della magia di una rivoluzione che per poco ha rischiato di non esserci, parte il conto alla rovescia, in tempo reale, per l’inizio dello show più famoso al mondo.

Vi potrebe interessare anche:

Oceania 2: tutto sul sequel del Classico Disney del 2016