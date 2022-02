Ferilli Gate: Cos’è successo tra Amadeus e Sabrina Ferilli a Sanremo 2022

Che cos’è il Ferilli Gate?! Come ogni Sanremo, anche quello di quest’anno è stato accompagnato da qualche polemica, che non è mai chiaro se siano esagerate o reali. Quella che sta appassionando i social dopo la Finale di Sanremo 2022 coinvolge un commento fiori onda di Sabrina Ferilli, co-conduttrice di Amadeus per l’ultima serata della kermesse.

Piccolo giallo nel dopo finale che riguarda un commento fatto dall’attrice e che sta circolando sui social. La co-conduttrice prima della consegna dei premi, avrebbe detto “Sta facendo il pezzo di m…“. Non è chiaro a chi si sarebbe rivolta la Ferilli. Ma sta montando la polemica per un possibile screzio. Nella clip che circola, l’audio sembra coincidere con il momento in cui Amadeus aveva chiamato l’attrice sul palco per la consegna dei premi della critica, ma Sabrina non era apparsa.

UN SABRINA FERILLI GATE VOGLIO SAPERE DI PIÙ pic.twitter.com/Aft1lRN9qn — angy☀️🧚🏼‍♀️| (@thatsmelek) February 6, 2022

La risposta di Amadeus al Ferilli Gate:

Durante la conferenza stampa Amadeus, un po’ spaesato, ha parlato del presunto Ferilli Gate, dicendo: “Dietro le quinte parlava con tutti e parlava con il suo linguaggio… Commentava tutto. Quindi la terminologia colorita che si sarà sentita in audio sarà stata riferita a qualcosa he accadeva dietro le quinte, per ridere“.

LE GIUSTIFICAZIONI DI AMADEUS AL SABRINA FERILLI GATE.#Sanremo2022 pic.twitter.com/78ZvJ3QnA1 — ᴄʀᴜᴅᴇʟɪᴀ ᴅᴇ ᴠɪᴘ 🏳️‍🌈 (@crudeliadevip) February 6, 2022

Successivamente, dopo aver parlato con i suoi autori, il conduttore ha detto che l’imprecazione sarebbe avvenuta in un momento in cui la Ferilli, dietro le quinte, dopo essere inciampata sul cavo si sarebbe lasciata andare a una serie di esclamazioni… colorite. A quanto si apprende dall’entourage dell’attrice, si sarebbe trattato di un’imprecazione sfuggita alla Ferilli mentre dal camerino tornava sul palco nei minuti finali della serata: sul suo cammino si è trovata davanti un ostacolo che prima non c’era, probabilmente un cavo, per cui ha rischiato di inciampare.