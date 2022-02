Amici 21: Carola conquista la quinta maglia del serale

Nella nuova puntata di Amici 21, trasmessa oggi su Canale 5, è stata consegnata definitivamente la quinta maglie per il serale.

A aggiudicarsela è Carola che sin dal mese di settembre è allieva della maestra di danza classica della scuola, Alessandra Celentano.

Amici 21: perché Carola è passata alla fase serale

La ballerina ha ricevuto quest’opportunità dalla sua professoressa di riferimento.

La maestra, dopo aver visto la sua esibizione TIM, previa dimostrazione della professionista Giulia Pauselli, ha deciso di sua iniziativa di ammettere l’allieva.

L’insegnante ha preso questa decisione in virtù del percorso di Carola nella scuola e della performance di oggi che ha soddisfatto le sue aspettative.

In base al risultato della combinazione di tutte le classifiche fino ad ora ottenute, la ballerina è però soltanto penultima.

Tuttavia, secondo la maestra, non è necessario tenerne conto anche perché la Celentano non è affatto d’accordo con questa posizione.

“Non me l’aspettavo così su questo pezzo, sono davvero contenta, c’è stato un periodo in cui credevo di non farcela, lei ha creduto in me sempre, quindi la ringrazio“, ha commentato Carola una volta tornata al suo banco.

I cinque allievi che sono già al serale si prepareranno nelle prossime settimane per le esibizioni della fase conclusiva del talent di Canale 5.

Sissi ed Alex, che hanno ottenuto la maglia la settimana scorsa, ad esempio hanno già cominciato a seguire delle lezioni di messa in scena.

Per tutti gli altri ragazzi di Amici, invece, la corsa al serale continua e cercheranno di ottenere a loro volta l’ambita maglia dorata.

Cosa ne pensate dell’ammissione di Carola al serale?