La Compagnia del Cigno: su RaiPlay con dodici video racconti

Con La Compagnia del Cigno, ideata da Ivan Cotroneo, abbiamo imparato ad amare la musica classica attraverso le note e le storie di Matteo, Domenico, Barbara, Sofia, Robbo, Sara e Rosario, studenti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Oggi i sette protagonisti della serie approdano online su RaiPlay per raccontarci il loro rapporto con la musica e i compositori che più amano.

La Musica della compagnia è una collection di dodici brevi episodi ideata da Ivan Cotroneo in cui i giovani interpreti della Compagnia del Cigno si auto-raccontano e ci accompagnano in un viaggio attraverso la musica e le emozioni. Dal Concerto per violino di Tchaikovsky all’Adagio del Concerto n.5 di Mozart, dalla Rapsodia Ungherese n.13 di Liszt al mondo di Debussy e Schubert, Chiara Pia Aurora, Hildegard De Stefano, Emanuele Misuraca, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Ario Sgroi e Francesco Tozzi. Musicisti nella vita reale oltre che nella fiction racconteranno i loro compositori preferiti ed eseguiranno alcuni dei loro brani più celebri.

La musica della Compagnia sarà online su RaiPlay dal 23 aprile. Inoltre, dal 29 aprile andranno in onda in prima serata su Rai2 le puntate della prima stagione di La Compagnia del Cigno, la serie incentrata sulle vite di sette adolescenti molto diversi fra loro per estrazione, temperamento, forze e debolezze che frequentano il Conservatorio di Milano.

Ognuno ha un talento e un sogno, e lo insegue con tutte le sue forze. Tra le lezioni con il severo professor Marioni e le vicende famigliari, la serie sviluppa un racconto epico, sfolgorante, commovente, divertente sulla storia della musica, sulla salvezza che deriva dall’arte, sul talento, sull’impegno, sull’amicizia, sui primi incontri con le grandi questioni della vita: l’amore, la malattia, la morte, l’ingiustizia, la vittoria, la sconfitta.

Nel cast – oltre ai sette ragazzi interpretati da Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca e gli esordienti Leonardo Mazzarotto, Ario Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora – Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Angela Baraldi, Barbara Chichiarelli, Rocco Tanica, Giorgio Pasotti e Marco Bocci e con la partecipazione di Giovanna Mezzogiorno.

La serie, scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta e diretta da Ivan Cotroneo, è prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction.

La musica della Compagnia del Cigno su RaiPlay:

EP.1 : Leonardo Mazzarotto e W.A. Mozart Dal Concerto n. 5 per violino e orchestra in La Maggiore K 219

EP.2: Chiara Pia Aurora e C. Saint-Saëns Dal Carnevale degli Animali Il cigno

EP.3: Emanuele Misuraca e F. Chopin Polacca in la bemolle maggiore per pianoforte op. 53 “Eroica”

EP.4: Hildegard De Stefano e P.I. Tchaikovsky Dal Concerto per violino e orchestra in Re Maggiore op.35

EP.5: Ario Nikolaus Sgroi e C. Debussy Dai 12 Studi per pianoforte L 136 Studio n. 6 “per le otto dita”

EP.6: Francesco Tozzi e La Batteria

EP.7: Leonardo Mazzarotto e L.V. Beethoven Romanza in Sol Maggiore per violino e orchestra op. 40

EP.8: Chiara Pia Aurora e G. Verdi Da “La Traviata” Preludio Atto I

EP.9: Emanuele Misuraca e F. Liszt Rapsodia Ungherese per pianoforte n.13 S 244

Mov. II – Adagio Mov. II – Canzonetta

EP.10: Fotinì Peluso e R. Schumann

EP.11: Ario Nikolaus Sgroi e F. Schubert Dalla Sonata per pianoforte in La Maggiore D 537 Op.164 andantino Mov. II – Allegretto quasi

EP.12 : Hildegard De Stefano e J.S. Bach Dal Concerto per due violini, archi e basso continuo in re minore BWV 1043 Mov. II – Largo ma non troppo