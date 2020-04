La casa di carta 4: In arrivo il libro interattivo della serie Netflix!

Pochi giorni dopo l’uscita della quarta stagione de La casa di carta (scopri le migliori frasi qui), Magazzini Salani annuncia l’uscita del libro interattivo. Il successo della serie Netflix è indiscusso anche per questi nuovi episodi. Ecco qualche dettaglio su questo progetto letterario.

Eccoloooo! Le primissime copie staffetta fresche di stampa, scrive l’editore su Instagram. Anche voi non vedete l’ora di tuffarvi sulle tracce della giovinezza del professore e scoprire cosa si nasconde dietro la caccia al tesoro a cui è chiamato Jero Lamarca? Sì, perché “L’enigma del professore” non è solo il primo libro ufficiale della serie, ma è anche una storia del tutto originale che si sviluppa come un libro interattivo, in cui il lettore dovrà mettere alla prova il proprio intuito e la propria intelligenza.

Un libro dinamico insomma che i fan de La casa de papel potranno acquistare a partire dal 14 maggio. Chiunque non voglia perdersi la copia può comunque già prenotarla sugli store online. Un formato nuovo, un viaggio letterario che promette di essere intrigante tanto quanto la serie stessa. Un modo originale di aspettare ulteriori notizie sulla quinta stagione che il pubblico attende con ansia.

Ecco il post su Twitter che annuncia l’uscita del libro de La casa di carta:

