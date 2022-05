The Umbrella Academy 3: il trailer della nuova stagione

Manca ormai poco all’uscita di The Umbrella Academy 3 e nel frattempo Netflix ha distribuito il final trailer della nuova stagione. Nella terza stagione i protagonisti dovranno fare i conti con una linea temporale alternativa in cui si troveranno faccia a faccia con i membri della Sparrow Academy composta dai “nuovi” figli dell’eccentrico Reginald Hargreeves.

I nomi di questi nuovi personaggi sono Marcus, Fei, Alphonso, Sloane, Jayme e numero 7 ossia il Cubo di Psicronio che induce terrore esistenziale.

The Umbrella Academy 3 arriverà in streaming su Netflix a partire dal 22 giugno.

Basata sul fumetto di Gerard Way, The Umbrella Academy ha debuttato su Netflix nel 2019 con la prima stagione e nel 2020 con la seconda. Non abbiamo ancora una data d’uscita della terza stagione ma supponiamo che i nuovi episodi arriveranno nei prossimi mesi.

Dopo essere tornati dagli anni ’60, i protagonisti tornano sì a casa Hargreeves ma quello che si presenta loro non è il presente che conoscono ma una linea temporale alternativa in cui il padre è vivo e abita nella dimora insieme ad altri figli. Tra questi vi è anche il fratello defunto degli eroi della Umbrella Academy, Ben.

I nuovi membri del cast

In The Umbrella Academy ci saranno new entry nel cast tra cui l’interprete di Ben Justin H. Min, ma anche Justin Cornwell (Training Day), Britne Oldford (The Flash), Jake Epstein (Designated Survivor), Genesis Rodriguez (Time After Time) e Cazzie David (Eighty-Sixed).

Insieme a loro anche Emmy Raver-Lampman, Tom Hopper, Aidan Gallagher, Robert Sheehan, David Castañeda, Elliot Page e Ritu Arya.

Non ci resta che aspettare questo ultimo mese per scoprire di più oppure per recuperare le prime due stagioni, nel caso in cui non l’aveste già fatto.