La casa di carta Corea: Netflix svela la maschera. Ecco storia e significato

Ieri vi abbiamo mostrato il primo elettrizzante trailer de La casa di carta Corea, remake asiatico della serie spagnola Netflix. Se la banda di Tokyo e gli altri aveva come maschera il volto di Dalì in Corea troviamo un simbolo del folklore coreano: il volto di Yangban, un personaggio delle tradizioni maschere Hahoetal. Ecco qualche curiosità

La maschera protagonista de La casa di carta Corea trova origine nella città di Andong. Inizialmente pare che 14 maschere di 13 diversi tipi fossero state realizzate da Heo Doryeong, a metà del 12°secolo, nell’epoca Goryeo. Tre di queste però, andarono perdute. Ad oggi ne conserviamo solo 11, designate come tesori nazionali e conservate nel Museo Nazionale di Corea.

La storia delle maschere Hahoetal trae origine da alcuni rituali che gli abitanti del villaggio Hahoe mettevano in scena per proteggere la comunità durante il Capodanno Lunare. Per evitare la performance risultasse troppo seriosa, gli abitanti impersonavano vari personaggi. C’erano per esempio lo ‘yangban’ (aristocratico), il ‘seonbi’ (erudito), il ‘choraengi’ ( ficcanaso), lo ‘yeonggam’ (anziano), lo ‘imae’ (sciocco), il ‘baekjeong’ (il macellaio), la ‘halmae’ (nonna), lo ‘juji’ (leone immaginario).

Da rituale di protezione a rituale politico

La tradizione narra che un abitante un giorno decise di dare al rituale un significato più politico facendo una satira della classe aristocratica dell’epoca: gli yangban appunto. Gli abitanti chiesero quindi a Heo Doryeong, famoso per la sua bravura, di confezionare delle maschere. L’uomo accettò. Tuttavia, quando stava per completare l’ultima maschera, una donna interruppe il suo lavoro. In quel momento, una pioggia fortissima discese dal cielo. Heo Doryeong, che stava per completare il mento della maschera, vomitò sangue e morì. Ecco perchè, ancora oggi la maschera imae non ha un mento.

