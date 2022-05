Heartstopper: Netflix rinnova la serie per altre due stagioni!

Heartsopper è tra le ultime uscite di Netflix che ci ha più colpito, emozionato e siamo perciò felici di annunciare che ha avuto il via libera per altre due stagioni. Rivedremo quindi Nick, Charlie e i loro amici crescere insieme e scoprire i loro sentimenti e i diversi tipi di amori.

L’idea alle spalle di Heartstopper è il webcomic LGBTQ+ di Alice Oseman, che racconta la relazione tra due adolescenti inglesi, Charlie e Nick. Quando Charlie si innamora di Nick, pensa di non avere alcuna possibilità. Tuttavia, le cose non stanno proprio così e l’amore piano piano nascerà. Ben presto Nick scopre di provare qualcosa di più di una semplice amicizia. Inizia quindi a riflettere sulla sua sessualità e a trovare il coraggio di fare coming out.

Nel finale della prima stagione Charlie e Nick vivono felici (e finalmente alla luce del sole) la loro storia. Nick ha trovato il coraggio di parlare apertamente alla madre, interpretata da Olivia Colman. La seconda stagione perciò probabilmente mostrerà come la coppia continuerà a crescere insieme e a scoprirsi.

Oseman tornerà come sceneggiatrice e creatrice. L’autrice ha condiviso uno scatto in cui tiene in mano uno schizzo di Nick e Charlie abbracciati con la didascalia “Altre 2 stagioni!”. Spero che la serie continui a far sorridere e porti gioia nel pubblico, ha detto la Oseman a Tudum. Inoltre, spero possa continuare a ispirare le giovani generazioni che esistono tanti tipi di amore e tanti modi per essere felici. Abbiamo messo così tanto amore per riuscire a portare avanti Heartstopper per altre due stagione che è un sogno diventato realtà.

Can’t wait for @AliceOseman and co. to do even more wonderful things with these characters! 💕 pic.twitter.com/taZeVZm9ou — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) May 20, 2022