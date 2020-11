La casa di carta 5 – Netflix: Nuove immagini dal set! (FOTO)

Pochi giorni fa vi avevamo annunciato le new entry in arrivo in Stranger Things 4. Oggi Netflix ha deciso di fare un regalino ai fan de La casa di carta con una nuova immagine dal set della quinta stagione. Noi vorremmo detestare l’odiosa Alicia Sierra, scrive Netflix nella didascalia. Ma poi non ci riusciamo. Queste foto dal set ci confermano che sarà PAZZESCA anche nella quinta stagione.

Le ultime notizie riguardo la produzione dei nuovi episodi de La casa de papel risalgono ad agosto. In quell’occasione vi avevamo raccontato che il cast era al lavoro in Danimarca. Lo sceneggiatore della serie Javier Gàmez Santander in una mail inviata a DR ha così spiegato la scelta di ambientare parte della quinta stagione a Copenaghen. Ci piace la Danimarca e volevamo una città in grado di trasmettere uno spirito europeo ma che fosse anche speciale con un suo carattere. Abbiamo esaminato diverse opzioni, ma Copenaghen aveva tutto quello che stavamo cercando. Il porto con le sue case colorate e le sue navi alla banchina ci hanno convinto.

Tra le altre location in cui vedremo il cast ci sono la Spagna e il Portogallo. Ne La casa di carta 5 vedremo poi alcuni nuovi personaggi. Il primo è interpretato da Miguel Angel Silvestre (noto per Sense8) e il secondo è Patrick Criado. Alex Pina non ha fornito molti dettagli sul ruolo di questi due nuovi arrivi nel cast ma ha dato qualche piccola anticipazione.

Abbiamo sempre provato a rendere gli oppositori brillanti e carismatici, ha spiegato. Questa volta, come in un vero film di guerra, abbiamo provato a trovare personaggi la cui intelligenza potesse misurarsi con quella del professore. Il creatore ha anche promesso che il pubblico conoscerà meglio il personaggio di Manila (Belen Cuesta). Il personaggio di Sierra sarà poi centrale dato che nel finale della quarta parte è stata lei a scovare il Professore nel suo nascondiglio.

Ecco il post su Instagram della nuova immagine da La casa di carta 5:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)