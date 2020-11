Diretta streaming American Music Awards 2020: dove verranno trasmessi i premi più importanti della musica americana? Su Ginger Generation trovate tutte le info di cui avete bisogno!

Diretta streaming American Music Awards 2020: dove andranno in onda?

L’evento, purtroppo, andrà in onda solo ed esclusivamente negli Stati Uniti e nessun canale italiano li trasmetterà.

La nottata (in Italia inizierà intorno alle 2 di notte) andrà in onda sulla ABC. Se siete residenti negli USA, dunque, li potrete seguire su ABC.com/watch-live con il vostro login al servizio.

Altre piattaforme che li trasmetteranno in diretta streaming saranno

Hulu AT&T TV Now e YouTube TV. Per rivedere la serata, dunque, ci toccherà attendere perlomeno l’arrivo delle esibibizioni i cui video saranno caricati sui social e/o su Youtube dagli account dell’evento e dai rispettivi artisti.

Un vero peccato, insomma, per tutti i fan italiani degli artisti che saranno presenti!

AMA 2020: ospiti, performers e nomination

Per scoprire chi sono gli artisti più nominati degli American Music Awards 2020 vi invitiamo a recuperare questo articolo.

Per quanto riguarda la lista dei performers siamo davvero in brodo di giuggiole. All’evento si esibiranno alcuni dei nostri artisti preferiti!

The Weeknd si esibirà cantando il suo ultimo singolo Save your tears. Katy Perry ci delizierà con un’esibizione che celebrerà il decimo anniversario dalla prima performance agli Amas. Inoltre, a cantare ci saranno anche Jennifer Lopez e Maluma, e insieme a loro anche i BTS, Bad Bunny, Dua Lipa, Lil Baby, Megan Thee Stallion, Nelly and Shawn Mendes.

La presentatrice dell’evento sarà Taraji P. Henson. L’attrice prenderà così il posto di Ciara, che l’anno scorso aveva fatto gli onori di casa.