L’ombra di Caravaggio: cast, trailer e anticipazioni del film

Il geniale pittore rivive nel film di Michele Placido, L’ombra di Caravaggio, in cui Michelangelo Merisi è interpretato da Riccardo Scamarcio. Un film in cui l’estro dell’artista viene esplorato in ottica moderna, come se Caravaggio fosse una moderna popstar.

L’ombra di Caravaggio uscirà nei cinema il 3 novembre.

L’ombra di Caravaggio cast e trama

Diretto da Michele Placido, il film vedrà nei panni del protagonista Riccardo Scamarcio il quale sarà affiancato da un cast internazionale: Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Tedua, Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, ai quali si aggiungono Alessandro Haber, Moni Ovadia, Brenno Placido, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Gianfranco Gallo e tanti altri.

L’ombra di Caravaggio sarà un biopic sui generis che esplorerà l’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio. L’artista viene dipinto come una sorta di popstar al suo tempo; il film racconterà quindi delle sue profonde contraddizioni e delle oscurità del suo impenetrabile tormento.

Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo, il Caravaggio che Placido mette in scena è un artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata – con le sue donne e i suoi demoni – in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale.

Un artista umano in tutte le sue contraddizioni, perfetto per mettere al centro una storia profondamente diversa rispetto a quella che ci viene raccontata nei libri di storia dell’arte.

