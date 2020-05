Taylor Swift collabora con Katy Perry per Daisies? La teoria dei fan

I fan si sono messi all’opera e hanno scovato degli indizi interessanti su una possibile collaborazione tra Taylor Swift e Katy Perry. Se non avete ancora letto nulla su questa teoria, mettetevi comodi perché ci sono tantissimi e succulenti indizi. Come saprete TayTay non fa mai nulla per caso e anche quando posta una foto su Instagram può nascondere indizi interessanti e proprio l’ultima pubblicata dalla cantante ha scatenato i fan.

Partiamo dal principio. Katy Perry ha annunciato il suo nuovo singolo Daisies e fin qui tutto fila liscio. Se non che Tay pubblica una foto sul suo profilo mentre si trova in casa a sorseggiare vino. Cosa c’è di strano? penserete. Beh, la foto sembra nascondere tantissimi indizi. Prima di tutto la cantante di The Man indossa una maglia con delle margherite, in inglese daisies proprio come il titolo del brano di Katy. Nella didascalia della foto la cantante ha scritto Big Isolation, riprendendo la sua Big Reputation, motto della sua era passata dedicata proprio al conflitto con la sua amica. Inoltre, il giorno in cui ha postato la foto erano esattamente due anni da quando lei e Katy Perry hanno fatto pace, quando la cantante ha inviato a Taylor un ramoscello d’ulivo proprio durante la prima data del suo Reputation Tour.

I fan credono che il numero due abbia un forte significato, probabilmente una era Reputation 2.0. Due sono, infatti, i bicchieri di vino inseriti nella didascalia così come 2 sono i serpenti, che come saprete sono proprio un simbolo di quel periodo musicale della cantante. Alcuni fan hanno anche notato che nella cover del singolo di Katy, le due S di Daisies sembrano proprio due serpenti. Tra l’altro proprio le “margherite” sono un tema ricorrente nelle canzoni di Tay.

Non contenti gli Swifties hanno scovato ancora altri indizi. La pagina di American Idol si è detta pronta a sentire la nuova canzone di Katy Perry almeno 1,989 volte di seguito. Questo numero vi dice nulla? Eh sì. 1989 è proprio uno degli album di Taylor oltre che la sua data di nascita. Insomma, gli indizi sembrano indirizzare il tutto a una collaborazione tra le due.

C’è chi invece è andato anche oltre pensando che il parallelismo con il brano di Katy fosse solo un modo da parte di Taylor per annunciare che anche lei è incita, anche se la prima opzione della collaborazione e di una Reputation Era 2.0 ci sembra più plausibile.

🚨 COLLAB ALERT 🚨

this literally CANNOT be a coincidence. i know we've all been 🤡s in the past but cmon now, look at this. either way we will stream kp5 with all our effort❤️ #Daisies #KatyIsComing lets hope taylor swift x katy perry is real 🌼 pic.twitter.com/iAzaw8b8TB

— average katheryn hudson stan 🌼 (@averagekatheryn) May 7, 2020