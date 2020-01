Riverdale 4: Prime immagini del crossover con Katy Keene (FOTO)

Dopo la pausa invernale Riverdale è tornato in onda ieri (leggi il recap dell’episodio 4×10). In arrivo il 6 Febbraio, come già vi avevamo anticipato, c’è lo spin-off intitolato Katy Keene (leggi i dettagli qui). CW ha diffuso le prime immagini dell’episodio crossover. Ecco qualche dettaglio in più!

La notizia del crossover era già arrivata qualche mese fa dal creatore di Riverdale Roberto Aguirre Sacasa. Veronica andrà a New York e Katy Keene incontrerà Riverdale. Sono molto entusiasta per questo primo crossover nell’universo degli Archie Comics. La data di uscita di questo episodio crossover è il 5 febbraio 2020 e quindi un giorno prima della premiere ufficiale dello spin-off con protagonista Lucy Hale. Roberto Aguirre Sacasa ha anche postato un dietro le quinte su Twitter che vi mostriamo a fine articolo.

Abbiamo pensato che fosse super divertente portare Veronica nel mondo di Katy Keene ancora prima che il pubblico la conosca, hanno detto i produttori. Questo ci darà anche la possibilità di rendere stabile Katy nel mondo di Riverdale. Il fatto che il primo incontro tra le due serie sia un incontro tra due vecchie amiche (Katy e Veronica ndr) lo rende ancora più speciale. Nelle prime immagini vediamo infatti Camila Mendes e Lucy Hale insieme a un bar con molte cose di cui parlare. Katy Keene nella serie sarà una giovane designer di moda che a New York cercherà di fare carriera.

Ecco le prime immagini del crossover tra Riverdale e Katy Keene:

The news is out! Veronica’s going to NYC and #Katykeene is coming to #Riverdale! So excited for our first #Archiverse crossover!! ❤️🎁💎📸✈️🎭🏆🔥👗👠🧶💃🏻👯‍♀️ pic.twitter.com/xXVMBTnltq

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) 4 dicembre 2019