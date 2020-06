Jungkook pubblica la canzone Still with you (audio, testo e traduzione)

Sorpresa! Jungkook dei BTS ci ha regalato quest’oggi, all’improvviso, un nuovo singolo solista che ci ha fatto emozionare tantissimo! Still with you, questo il titolo della canzone, è attualmente disponibile su Soundcloud e fa parte del grande evento BTS 2020 Festa.

BTS Festa, come saprete, è l’annuale celebrazione dell’anniversario della creazione del gruppo, anniversario che i fan e i ragazzi festeggiano il 13 giugno.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Still with you di Jungkook!

Testo Still with you Jungkook

Traduzione

[Intro] 날 스치는 그대의 옅은 그 목소리내 이름을 한 번만 더 불러주세요얼어버린 노을 아래 멈춰 서있지만그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요Still with you [Verse 1] 어두운 방 조명 하나 없이익숙해지면 안 되는데그게 또 익숙해나지막이 들리는이 에어컨 소리이거라도 없으면나 정말 무너질 것 같아 [Pre Chorus 1] 함께 웃고 함께 울고이 단순한 감정들이내겐 전부였나 봐언제쯤일까다시 그댈 마주한다면?눈을 보고 말할래요보고 싶었어요 [Chorus] 황홀했던 기억 속에나 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아이 안개가 걷힐 때쯤젖은 발로 달려갈 게그때 날 안아줘[Verse 2] 저 달이 외로워 보여서밤하늘에 환하게 울고 있는 것 같아서언젠가 아침이 오는 걸 알면서도별처럼 너의 하늘에 머물고 싶었어 [Pre Chorus 2] 하루를 그 순간을이렇게 될 걸 알았다면더 담아뒀을 텐데언제쯤일까다시 그댈 마주한다면눈을 보고 말할래요보고 싶었어요 [Chorus] 황홀했던 기억 속에나 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아이 안개가 걷힐 때쯤젖은 발로 달려갈 게그때 날 잡아줘 [Outro] 날 바라보는 희미한 미소 뒤편에아름다운 보랏빛을 그려볼래요서로 발걸음이 안 맞을 수도 있지만그대와 함께 이 길을 걷고 싶어요Still with you

Quella tua voce debole che mi ha affascinato

Per favore chiama il mio nome ancora una volta

sto sotto alla luce ghiacciata, ma

io camminerò passo dopo passo verso di te

ancora con te

senza luce nella stanza buia

non mi ci sarei dovuto abituare

il suono dal timbro basso dell’aria condizionata

se non ho questo, io mi distruggo

ridiamo insieme, piangiamo insieme

immagino che questi semplici sentimenti erano tutto per me

quando sarà?

se io ti vedo di nuovo

io guarderò nei tuoi occhi

e dico che mi senti mancata

in un ricordo travolgente

sta piovendo quando ballo da sola

quando questa foschia si sarà diradata

io correrò con i piedi bagnati

dammi un abbraccio, allora

quella luna appare solitaria

sembra che stia piangendo nel cielo terso della notte

anche se io sapevo che sarebbe diventato un nuovo giorno

volevo rimanere nel tuo arco celeste come una stella

ogni giorno, ogni momento

se avessi saputo che sarebbe accaduto

avrei resistito di più

quando sarà?

se io ti vedo di nuovo

io guarderò nei tuoi occhi

e dico che mi senti mancata

in un ricordo travolgente

sta piovendo quando ballo da sola

quando questa foschia si sarà diradata

io correrò con i piedi bagnati

allora trattienimi

dietro quel flebile sorrriso che mi ha guardato

disegnerò un bellissimo viola

potremmo non essere sulla stessa pagina

ma io voglio fare questo cammino con te

ancora con te