Jungkook dei BTS testimonial della campagna primavera di Clavin Klein

Jungkook mette in mostra i suoi addominali nella nuova campagna di Calvin Klein per la primavera 2023!

L’artista di Dreamers nonché membro dei BTS è stato nominato ambasciatore dei marchi Calvin Klein Jeans e Calvin Klein Underwear e fa il suo debutto con il lancio della nuova campagna, con immagini e video girati da Park Jong Ha.

“Sono un fan di Calvin Klein da molto tempo e sono entusiasta di essere il loro nuovo ambasciatore globale. Questa partnership è molto speciale, poiché l’eredità e i valori del marchio di Calvin Klein risuonano con me” ha dichiarato Jungkook in una dichiarazione.

“La mia musica è il modo in cui comunico con i miei fan in tutto il mondo e vedo questa partnership come un’opportunità per entrare in contatto con loro in un modo nuovo. Sono incredibilmente entusiasta che le persone vedano un nuovo lato di me in questa prima campagna per il marchio” ha aggiunto.

“Siamo orgogliosi di identificare talenti rilevanti a livello globale il cui impatto culturale e i cui valori sono in linea con i nostri. Jungkook è uno degli artisti più famosi al mondo; possiede una rara capacità di entrare in contatto con il pubblico internazionale sia attraverso la sua musica che il suo stile. Siamo fortunati ed entusiasti di averlo nel team di Calvin Klein“, afferma Jonathan Bottomley, Global Chief Marketing Officer del brand.

Nella campagna, Jungkook indossa dei jeans del marchio, una camicia di jeans che cade morbida, una giacca di jeans oversize e una maglietta girocollo con logo e dalla taglia oversize.

Se te lo sei perso, anche Jennie delle Blackpink è ambasciatrice del marchio Calvin Klein ed è protagonista della campagna della nuova stagione.