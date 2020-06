I BTS scrivono un messaggio dedicato al movimento Black Lives Matter

Su Ginger Generation vi abbiamo parlato negli ultimi giorni dei messaggi dei VIP dedicati al Black Lives Matter in diverse occasioni. I primi ad esprimersi a riguardo sono stati Demi Lovato, Ariana Grande. Poi sono arrivati Shawn Mendes, Harry Styles, Halsey, Yungblud. Che oltre ad averci messo i social ci hanno messo anche la faccia. Ma c’era un nome che mancava all’appello, in questo senso: i BTS.

I BTS, infatti, fino ad oggi ancora non si erano espressi via social su tutto quello che sta accadendo negli USA. Nel caso in cui steste vivendo in una caverna, stiamo ovviamente parlando delle proteste che si sono scatenate dall’uccisione di stampo razzista di George Floyd.

Se vi fate un giro sui social, vedrete che la BTS Army si è in un certo senso divisa sul tema. Alcuni sostenevamo che la Big Hit Entertainment non avrebbe permesso ai ragazzi di pubblicare un messaggio di stampo politico. Altri sostenevamo invece la tesi secondo cui i ragazzi non fossero semplicemente tenuti ad esprimersi a riguardo un tema così delicato.

Il messaggio, per fortuna, alla fine è arrivato. Semplice, chiaro e diretto. Qui sotto potete trovare le parole che i BTS hanno dedicato al movimento Black Lives Matter.

우리는 인종차별에 반대합니다.

우리는 폭력에 반대합니다.

나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다. We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.#BlackLivesMatter — 방탄소년단 (@BTS_twt) June 4, 2020

Anche noi dichiariamo contro la discriminazione razziale. Noi condanniamo la violenza. Voi, noi e tutt abbiamo il diritto di essere rispettati. Combatteremo insieme. #BlacklivesMatter

Nella stessa giornata, vi ricordiamo, i BTS hanno anche pubblicato contenuti più “leggeri”. Poche ore fa, infatti, Jungkook ha reso disponibile il suo nuovo singolo Still with you.