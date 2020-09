Julie and The Phantoms – Netflix: Ecco curiosità e retroscena divertenti

Da oggi è disponibile su Netflix la nuova serie musical Julie and the Phantoms (il trailer qui). L’attrice che interpreta la protagonista femminile è molto giovane ma ha il talento per diventare una grande stella. Il suo nome? Madison Reyes. Netflix ha rilasciato alcune curiosità o divertenti retroscena.

I provini per il ruolo della protagonista di Julie and the Phantoms non sono stati facili. Infatti, i direttori del casting hanno fatto visto i provini di 700 ragazze in giro per il mondo. Madison Reyes, che ha poi avuto il ruolo, ha fatto il provino su suggerimento di un’insegnante. La ragazza ha girato il suo videoclip in casa memorizzano i dialoghi di tutti i personaggi della scena del provino. Ha poi suonato il piano e cantato “She Used to Be Mine” dal musical Waitress.

Prima che la produzione iniziasse, i quattro protagonisti hanno trascorso un mese in un campo di addestramento esercitandosi nel ballo, nel canto e con gli strumenti. Durante questo periodo Madison e Charlie hanno chiesto a Kenny Ortega di poter cantare un pezzo simile a quello di Zac Efron e Vanessa Hudgens “Can I Have This Dance?”. Entrambi sono infatti grandissimi fan di High School Musical e anche amici nella vita reale. Insieme hanno scritto una canzone Perfect Harmony lavorando poi con coreografi e regia per portarla in scena. Hanno per l’occasione dovuto prendere lezioni di salsa e swing. Il ballo è un omaggio al finale di Dirty Dancing.

Un momento molto toccante, in cui tutti si sono commossi, è stata la registrazione di Unsaid Emily intrepretata da Charlie. Julie indossa spesso costumi con farfarlle che simboleggiano la sua metamorfosi come cantante. La maglia bianca con le farfalle è la preferita della protagonista di Julie and The phantoms. Owen Joyner ama i capelli ed è stato lui a chiedere che il personaggio li indossasse per non avere lo stress di preoccuparsi dei capelli. Durante la canzone I’ve Got the Music, Julie indossa pantaloni con 5000 cristalli di Swarovski.