Il colore viola: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il colore viola, la nuova versione del classico di Steven Spielberg, è in arrivo al cinema. Il film è diretto da Blitz Bazawule e prodotta da Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders e Quincy Jones. Nel cast Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Halle Bailey, Aunjanue Ellis-Taylor e Fantasia Barrino. Il colore viola è ancora una volta tratto da romanzo di Alice Walker.

Quando esce Il colore viola

Il film sarà al cinema da giovedì 8 febbraio distribuito da Warner Bros. Pictures.

Il trailer del film

Il cast del film

Nel film vedremo la candidata all’Oscar Taraji P. Henson (“Il curioso caso di Benjamin Button”), la vincitrice del SAG Award, nominata al Tony Award, Danielle Brooks (“The Color Purple”, “Orange Is the New Black”), il vincitore dell’Emma Award, nominato al Tony Award, Colman Domingo (“Euphoria”, “Ma Rainey’s Black Bottom”), l’attore nominato al Tony Award Corey Hawkins (“Sei gradi di separazione”, “Sognando a New York – In the Heights”), l’artista premio Oscar e vincitrice del Grammy Award H.E.R. (“Judas and the Black Messiah”), l’attrice nominata al Grammy Award Halle Bailey (“La sirenetta”), l’attrice nominata all’Oscar Aunjanue Ellis-Taylor (“Una famiglia vincente – King Richard”, “Ray”) e l’artista vincitrice del Grammy Award Fantasia Barrino, al suo debutto in un lungometraggio.

Di che cosa parla Il colore viola

Ambientato nel Sud degli Stati Uniti nei primi del Novecento, il film racconta la straordinaria storia di amicizia e fratellanza di tre donne che condividono un legame indissolubile.

Vi potrebbe interessare anche:

Povere Creature! tutto sul film con Emma Stone

The Last of Us 2: Kaitlyn Dever sarà Abby