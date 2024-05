Eurovision 2024: video e testo di One Milkali (One Blood) di Electric Fields (Australia)

One Milkali (One Blood) è la canzone con cui il duo musicale australiano Electric Fields rappresenta l’Australia all‘Eurovision Song Contest che si tiene a Malmö, in Svezia, dal 7 all’11 maggio 2024.

Il brano è stato scritto e composto dai membri del duo, Michael Ross e Zaachariaha Fielding, insieme al produttore australiano Luke Million. La canzone è un messaggio di sostegno all’unione ed è un elogio alla cultura aborigena australiana, presenta infatti delle frasi nella lingua yankunytjatjara.

Testo One Milkali (One Blood) di Electric Fields

I stand in the eye of the spiral

One of them billion-iIlions, billion-iIlions

My soul slips away from its title

One of them billion-iIlions

And I descend to the centre of the earth

I may be dreaming,

But the atoms are awake,

Spill the tea on reality,

And the 0.618

What ya gonna do in the real world Mickey?

What ya gonna do when you see?

Milkali, milkali kutju, Milkali

Escape with us to the planets

To the Fleetwood Macs and the Janets

Milkali la

While entertaining the Gods

One Milkali la, Milkali la

It’s raining love

One Milkali la, Milkali la

We’re on a gravitron

As it tangles

With them billion-iIlions

Of our souls and angels

We kiss and matter dismantles

To see we don’t own the universe

Feel the borders blur

We belong to her

I may be dreaming,

But the atoms are awake,

Spill the tea on reality,

And the 0.618

What ya gonna do in the real world Mickey?

What ya gonna do when you see?

Milkali, milkali kutju, Milkali

Escape with us to the planets

To the Fleetwood Macs and the Janets

Milkali la

While entertaining the Gods

One Milkali la, Milkali la

It’s raining love

One Milkali la, Milkali la

While entertaining the Gods

One Milkali la, Milkali la

It’s raining love

One Milkali la, Milkali la

Milkali, milkali kutju

Milkali, milkali kutju

Milkali la One Milkali la

It’s raining love

Milkali la, one Milkali la, Milkali la

One Milkali la

Traduzione One Milkali (One Blood) di Electric Fields

Mi trovo nell’occhio della spirale

Uno di loro miliardi di ilioni, miliardi di ilioni

La mia anima scivola via dal suo titolo

Uno di loro miliardi di ilioni

E scendo al centro della terra

forse sto sognando

Ma gli atomi sono svegli,

Versare il tè sulla realtà,

E lo 0,618

Cosa farai nel mondo reale, Topolino?

Cosa farai quando vedrai?

Milkali, milkali kutju, Milkali

Fuggi con noi sui pianeti

Ai Fleetwood Mac e ai Janet

Milkali la

Mentre intrattengo gli dei

Uno Milkali la, Milkali la

Piove amore

Uno Milkali la, Milkali la

Siamo su un gravitrone

Mentre si aggroviglia

Con loro miliardi di ilioni

Delle nostre anime e dei nostri angeli

Ci baciamo e la materia si smantella

Per vedere che non possediamo l’universo

Senti i confini sfumare

Apparteniamo a lei

forse sto sognando

Ma gli atomi sono svegli,

Versare il tè sulla realtà,

E lo 0,618

Cosa farai nel mondo reale, Topolino?

Cosa farai quando vedrai?

Milkali, milkali kutju, Milkali

Fuggi con noi sui pianeti

Ai Fleetwood Mac e ai Janet

Milkali la

Mentre intrattengo gli dei

Uno Milkali la, Milkali la

Piove amore

Uno Milkali la, Milkali la

Mentre intrattengo gli dei

Uno Milkali la, Milkali la

Piove amore

Uno Milkali la, Milkali la

Milkali, milkali kutju

Milkali, milkali kutju

Milkali la One Milkali la

Piove amore

Milkali la, uno Milkali la, Milkali la

Un Milkali la

Cosa ne pensate della canzone dell’Australia ad Eurovision 2024?