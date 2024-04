Angelina Mango annuncia poké melodrama, il primo album d’inediti

Esce il 31 maggio poké melodrama, il primo album di inediti di Angelina Mango, disponibile in pre-order.

“L’album è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina, in cui la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. In questa fusione di generi e stili diversi, ogni melodia è un riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli, in cui la musica arriva per alleviare i pensieri più bui, sdrammatizzando anche i momenti più tristi”.

La cantautrice ha annunciato a sorpresa l’uscita dell’album, ieri sera dal palco del Fabrique a Milano, dove si è tenuta la sua data evento sold out Pare una pazzia, prima di poter rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia.

Sulla scia degli spoiler delle scorse settimane, durante il live Angelina ha anticipato a sorpresa due inediti che faranno parte del suo poké melodrama.

L’album, già in pre-order, sarà disponibile in formato vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato e in formato CD anche nella versione autografata.

La cover di poké melodrama

I prossimi concerti di Angelina Mango

ll tour Angelina Mango nei club 2024 che si terrà in autunno sarà preceduto da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa.

A ottobre, comincerà dunque il tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out, dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.

I biglietti così come maggiori informazioni sul tour di Angelina sono disponibili sul sito Livenation.it.

Le Date del Festival Estate 2024

25 maggio 2024 – SEA STAR FESTIVAL – UMAG (CROAZIA)

14 giugno 2024 – NAMELESS FESTIVAL – COMO

22 giugno 2024 – ISLE OF WIGHT FESTIVAL – ISOLA DI WIGHT (UK)

27 giugno 2024 – CASTLE ON AIR – BELLINZONA (SVIZZERA)

13 luglio 2024 – AMA FESTIVAL – VICENZA

17 luglio 2024 – ALGUER FESTIVAL – ALGHERO

2 agosto 2024 – PICCOLO FESTIVAL – BAGHERIA (PALERMO)

Le Date di Angelina Mango Nei Club 2024

11 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

12 ottobre 2024 – ROMA – ATLANTICO // SOLD OUT

14 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

15 ottobre 2024 – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA // SOLD OUT

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB // SOLD OUT

21 ottobre 2024 – FIRENZE – TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO CONCORDIA // SOLD OUT

26 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE // SOLD OUT

27 ottobre 2024 – MILANO – FABRIQUE