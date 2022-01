Inventing Anna e le altre novità in arrivo a febbraio nel catalogo Netflix

Domani è il 1 febbraio e come ogni mese ci sono tante novità in arrivo sul catalogo Netflix. Tra quelle di cui vi abbiamo già mostrato il trailer c’è sicuramente Inventing Anna che debutterà l’11. Ecco una lista di serie tv, film e programmi in arrivo queste mese

Il mese di febbraio inizia decisamente puntando in alto con la quinta stagione di Riverdale e l’arrivo di John Wick. Il 2 febbraio sarà invece il turno di Il truffatore di Tinder, Me contro te – Il film e La vendetta del signor S. Venerdì 4 febbraio debutterà la seconda stagione de Il colore delle Magnolie e il 6 Brooklyn Nine-nine 2. L’11 oltre alla già citata Inventing Anna usciranno anche le stagioni 2 di Toy Boy, Tall Girl e L’amore è cieco. A San Valentino c’è grande attesa per Fedeltà, una produzione italiana. Tra le altre novità di cui vi avevamo parlato ci sarà anche The Cuphead Show (il 18-02).

Ecco la lista completa in un post su Netflix con le novità di febbraio:

