Inventing Anna: Netflix rilascia il trailer ufficiale della serie (VIDEO)

Circa un mese fa vi avevamo mostrato le prime immagini di Inventing Anna, la nuova serie Shondaland (scoprile qui). Oggi Netflix ha annunciato con un teaser la data di uscita. L’appuntamento è fissato per l’11 febbraio 2022. La serie conterà dieci episodi di circa un’ora, ecco la sinossi e il nuovo trailer ufficiale.

Sinossi.

Inventing Anna racconta la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey. Anna Delvey è una leggendaria erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori dei protagonisti della scena sociale di New York, ruba anche i loro soldi. Anna è la più grande truffatrice di New York o è semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano? In attesa del processo a suo carico, l’erede forma un oscuro e divertente legame di amore e odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il più grande mistero che affligge New York: chi è davvero Anna Delvey?

La serie si ispira all’articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, pubblicato sul New York Magazine.

Ecco il trailer della serie in arrivo su Netflix a Febbraio:

Questa storia è del tutto vera. Tranne le parti completamente inventate. Da Shonda Rhimes e Shondaland, Inventing Anna arriva l’11 febbraio su Netflix. pic.twitter.com/WeNx9Ist0G — Netflix Italia (@NetflixIT) January 14, 2022