Inuyasha Yashahime: la key visual di Moroha, Towa e Setsuna

Inuyasha Yashahime è il sequel ufficiale dell’anime di Inuyasha, tratto dall’omonimo manga di Rumiko Takahashi, pubblicato in Giappone dal 1997 al 2008. È finalmente disponibile la key visual ufficiale in cui appaiono i personaggi di Moroha, Towa e Setsuna. La nuova avventura animata ci riporterà nell’epoca Sengoku assieme alle figlie di Inuyasha e del fratellastro cattivo (ma poi redento) Sesshomaru. Da alcune settimane lo studio Sunrise (produttore peraltro della prima serie di Inuyasha) e la stessa Rumiko Takahashi ci stanno anticipando delle vere e proprie chicche sull’anime. Ricordiamo come la versione animata di Inuyasha giunse anche in Italia nel 2001, inizialmente tramite vhs e dvd da parte della defunta Dynamic Italia, per poi essere trasmessa su MTV nello stesso anno.

INUYASHA YASHAHIME: LE PROTAGONISTE DELLA NUOVA AVVENTURA

Moroha, Towa e Setsuna sono le protagoniste della serie Inuyasha Yashahime. Al momento, le tre ragazze le conosciamo grazie alle prime immagini e a uno spezzone dell’anime resi noti sul web. Anche se sappiamo, in realtà, ancora poco sul loro conto, la maggior parte dei fan hanno già rilasciato feedback molto positivi sulle giovani figlie di Inuyasha e Sesshomaru. Le tre signorine hanno degli elementi fisici e caratteriali che richiamano non poco gli illustri genitori.

LE TRE PRINCIPESSE NELLA KEY VISUAL

In fondo alla pagina di questo articolo trovate la key visual di Inuyasha Yashahime in cui appaiono le protagoniste Moroha, Towa e Setsuna. L’immagine è stata condivisa originariamente su Reddit dall’utente StardusRedditor. Come fa notare Everyeye, le figlie di Sesshomaru sono caratterizzate da particolari ciuffi rossi, che ricordano non poco i simboli magenta che il padre ha sulle guance, che vengono messi ancora più in evidenza quando il fratello di Inuyasha si trova nella sua forma demoniaca. Ci riferiamo a quando Sesshomaru si trasforma nella sua versione canina con il manto colore argenteo. Moroha, la figlia di Kagome e Inuyasha, ci viene presentata con un look in tutto e per tutto simile al padre, con tanto di ghigno ironico stampato in faccia. Alcuni particolari, come il fiocco rosso, richiamano invece la madre Kagome.

