Benji e Fede: le due date definitive del concerto all’Arena di Verona

Il tanto atteso concerto di Benji e Fede all’Arena di Verona prima del loro scioglimento, adesso è ufficiale, si terrà. Nonostante l’emergenza Covid-19 sia ancora nel pieno del suo sviluppo, e non solo in Italia, il duo di artisti ha confermato l’appuntamento con i fan.

In un primo momento, l’ultimo live della carriera di Benji e Fede si sarebbe dovuto tenere a maggio 2020. Ma poi tutti sappiamo come è andata a finire. I due artisti emiliani sono stati costretti a spostare il live a data da destinarsi, a causa della pandemia.

Fino a poche settimane fa, non c’erano certezze assolute sulla data riprogrammata per il mese di luglio di quest’anno, prevista per l’11 del mese.

Benji e Fede in concerto all’Arena di Verona: ecco le due date a luglio 2021

Il concerto si terrà dunque come previsto all’interno del calendario eventi dell’Arena di Verona della prossima stagione estiva. Considerate le attuali normative, tuttavia, l’evento è stato diviso in due date: domenica 11 e lunedì 12 luglio.

Tutti i posti verranno riassegnati secondo il criterio di distanziamento previsto dalle direttive ufficiali. E i settori verranno rinominati in base alle linee guida e ai protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.

Per qualunque eventuale informazione sui biglietti vi invitiamo a visitare il sito degli organizzatori oppure il sito di Ticketone.

Benji e Fede ci proporranno, nel corso del loro show, tutti i pezzi migliori della loro carriera, durata in totale 5 anni. In attesa di salire sul palco di Verona, i due artisti hanno intrapreso una carriera solista.

Benji ha pubblicato California, il suo primo EP. Poche settimane dopo, Fede ha pubblicato il suo primo singolo Pesche, già diventato virale sui social come TikTok e Instagram. Federico Rossi duetta, inoltre, nella nuova versione di Movimento lento di Annalisa.