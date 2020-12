Un Kit Manicure come regalo di Natale 2020? Perché no? In questo periodo dove siamo costretti a stare a casa il più possibile prendersi cura di sé stessi è la cosa migliore che possiamo fare. E spesso ci dimentichiamo di alcuni piccoli dettagli, come le unghie, che dovremo magari curare un di più anche come valvola di sfogo!

Quest’oggi, a proposito, vi proponiamo su Ginger Generation un’offerta davvero molto speciale che riguarda un set Manicure eccezionale e ad un prezzo davvero da urlo! Con questo set vi sentirete come delle vere e proprie estetiste! Scopriamolo insieme!

Kit Manicure come regalo di Natale 2020: scoprite l’offerta!

Cliccando qui o sul banner qui sotto potete accedere a questo speciale sconto natalizio. L’offerta è a tempo limitato e sarà disponibile solo fino alle 17:00 del 19 dicembre incluso!

Acquistando un kit tramite il link avrete uno sconto del 50% e pagherete 49,90 euro al posto 99,90! Ma c’è anche un’offerta 3×2: acquistando tre kit ne avrete uno in omaggio!

Partiamo innanzitutto dagli elementi di cui è composto questo fantastico kit:

12 colori + base coat e top coat

Lampada UV 54w

Fresa elettrica per unghie con accessori

Decorazioni e glitter assortite

Basi di plastica per unghie finte

Colla e accessori

Tutti strumenti professionali, alta tenuta degli smalti e decorazioni eleganti: in un unico kit hai tutto quello che ti serve per liberare la tua creatività!

Con la fresa elettrica professionale, in particolare, potrete dare la forma che vorrai alle vostre unghie. Con la lampada UV, inoltre,asciugherete in fretta lo smalto per una tenuta resistente fino a 20 giorni.