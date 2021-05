Addio Franco Battiato: ascolta le sue canzoni e i suoi album più belli

Addio Franco Battiato.

Si è spento questa mattina all’età di 76 anni uno degli artisti più grandi che la storia della musica italiana abbia mai conosciuto. Anche se siete giovani è impossibile che non abbiate mai sentito parlare di Franco Battiato, la cui scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella musica italiana.

Nato a Ionia il 23 marzo del 1945, Franco Battiato era malato da tempo. Da ormai almeno un paio di anni il Maestro (così lo chiamavamo, e a ragione) si era ritirato nella sua casa di Milo, in Sicilia.

L’ultima apparizione pubblica live dal vivo era stata nel 2017, con un concerto presso il Teatro Romano di Catania. Poi Battiato decise di ritirarsi dalle scene.

Nel 2019, tuttavia, il Maestro aveva pubblicato la sua ultima raccolta Torneremo ancora, un disco che includeva le versioni orchestrali di brani di repertorio, registrazioni dal vivo e la title track.

Ma Franco Battiato aveva alle spalle molte, moltissime altre perle che vale la pena recuperiate il prima possibile.

Addio Franco Battitato: tutte le canzoni e gli album più belli

La carriera del Maestro inizia nel 1972, con la pubblicazione del disco Fetus.

La musica dell’artista è sempre stata caratterizzata per una rara intensità e per la sua poetica, fra il magico e l’onirico.

Una delle più grandi manifestazioni dell’arte di Battiato e in qualche modo la sua definitiva consacrazione è arrivata con il disco L’era del Cinghiale bianco, uscito nel 1979 t. Al suo interno troviamo canzoni storiche come la title track o ancora la perla Stranizza d’Amuri.

Al pubblico mainstream, in ogni caso, Franco Battiato è noto soprattutto per capolavori come Alexander Platz, Voglio vederti danzare, Centro di gravità permanente o ancora La Cura.

Qui sotto potete acquistare tutti i dischi più belli e celebri della carriera del Maestro.