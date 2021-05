Quello che non so di te: in esclusiva il trailer del film al cinema dal 10 giugno

Che cosa siete disposti a fare per amore? Questo il quesito con cui dovranno fare i conti i protagonisti di Quello che non so di te, commedia romantica che ci porta nei meravigliosi paesaggi incontaminati dell’Irlanda. Qui una giovane musicista in crisi e un attore affermato capiranno che per realizzare i propri sogni è necessario riconoscere la felicità. Soprattutto quando la vita all’improvviso pone di fronte ad una scelta.

Oggi vi presentiamo il trailer del film in esclusiva per GingerGeneration.

Guarda il trailer del film

Cast e uscita al cinema

Quello che non so di te è interpretato da due giovani attori Rose Reid e Jedidiah Goodacre, a loro volta affiancati da due veterani Tom Everett Scott e Vanessa Redgrave.

Romantico, divertente ed emozionante il film arriverà al cinema a partire dal 10 giugno.

La trama di Quello che non so di te

Dopo una sfortunata audizione presso un prestigioso conservatorio di musica di New York, la talentuosa violinista Finley Sinclair (Rose Reid) decide di partire per l’Irlanda per un semestre di studi all’estero. Al B&B gestito dalla famiglia che la ospita, incontra Beckett Rush (Jedidiah Goodacre) arrogante star del cinema che è lì per girare un altro capitolo del suo franchise fantasy-d’ avventura.

Tra i due, nonostante siano molto diversi, nasce una forte attrazione e una profonda sintonia. Beckett incoraggia Finley a riprendere a suonare il violino e ad aprire il suo cuore alla musica. Finley, a sua volta, aiuta Beckett a liberarsi dall’immagine riduttiva di teen-idol e a rimettersi in gioco. Ma quando il padre-manager di Beckett (Tom Everett Scott) inizia a considerare Finley come una minaccia per la carriera di suo figlio, Finley dovrà decidere cosa è disposta a rischiare per amore.