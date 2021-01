È appena uscito in libreria Il sole nasce per tutti, di Lucia Gravante, nota sorvegliante de Il Collegio. In questo libro, Lucia si mette a nudo raccontando la sua infanzia di ragazzina bullizzata, sorella maggiore un po’ inadatta. Indecisa sulla strada da scegliere nella vita fino a quel provino da attrice fatto a 33 anni quando è per molti troppo tardi.





È’ un libro inspirational rivolto ad adulti, ma anche ai ragazzi perché possano imparare a credere di più in loro stessi.

Lucia Gravante, laureata all’ISEF e insegnante, ha coltivato la sua passione per la recitazione fino a diventare attrice professionista e volto noto del cinema e della tv. Interpreta uno dei personaggi principali del famoso docureality ambientato in un collegio.

Di cosa parla il libro scritto da Lucia Gravante, Sorvegliante de Il Collegio

É POSSIBILE RIBALTARE UN DESTINO CHE SEMBRA SEGNATO? IL PROBLEMA NON È RIUSCIRE A FARLO, MA RIUSCIRE A CREDERCI! È QUESTO IL MESSAGGIO DEL PRIMO LIBRO DELLA SORVEGLIANTE DEL DOCUREALITY IL COLLEGIO.

Lucia Gravante è molto amata, soprattutto da chi segue il docureality ambientato in un collegio di cui è tra i protagonisti, per la sicurezza e la determinazione che sa infondere negli altri. Ma non sempre è stata così.

Con parole sincere e senza filtri, Lucia torna agli anni in cui era una ragazzina insicura, timida e frenata dal senso d’inadeguatezza. Anche quando la vita ci riserva soltanto pensieri oscuri, non bisogna mai perdersi d’animo.

Lucia ha imparato a lottare per trovare il suo posto nel mondo e ha capito che ognuno di noi può superare i condizionamenti e la paura di non farcela. Spesso la salvezza arriva da una mano tesa al momento giusto, da una frase che spalanca prospettive inaspettate, da una lettura in grado di mostrare che un’altra storia è possibile.

Questo libro è la mano tesa di Lucia, un viaggio nella sua storia e nelle sue emozioni, ma anche tra le parole di donne e uomini del mondo della poesia, dell’arte, del cinema che l’hanno aiutata a scoprire fiducia, coraggio, resilienza. Perché anche dopo la notte più nera, il sole sorge per tutti.