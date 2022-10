Il Collegio 7: anticipazioni della terza puntata, in onda il 25 ottobre

Eccoci al terzo appuntamento con Il Collegio 7 che andrà in onda alle 21. 20 circa su Rai 2 e su Rai Play, domani, martedì 25 ottobre.

Dopo la doppia programmazione delle prime due puntate, trasmesse martedì e mercoledì scorsi, il docu-reality riprenderà la consueta messa in onda ogni martedì.

Di seguito le anticipazioni ufficiali del nuovo episodio che riserverà ai telespettatori tanti colpi di scena.

Dove eravamo rimasti? La giovane supplente di Storia e Geografia, la professoressa Beatrice Fumagalli ha svolto la sua ultima lezione e ha salutato i collegiali.

Un alunno, Mattia Camorani, è finito a rischia di espulsione perché, in un momento di ribellione verso le ragazze, ha rovinato una porta nel dormitorio femminile.

Il Preside, al termine della seconda puntata, ha anticipato durante il discorso di fine settimana di aver preso una decisione in merito a questo gesto.

Il Collegio 7: che cosa succederà nella terza puntata



Alcuni collegiali saranno chiamati ad assumersi la responsabilità delle loro azioni e in generale cominceranno ad avere i primi contraccolpi per la dura disciplina e lo studio che gli vengono imposti.

Non tutti sembrano potercela fare: i pianti e le tensioni si susseguono. Qualcuno troverà rifugio nell’amicizia, o chissà magari in qualcosa in più…



Le due classi continuano a vivere la loro rivalità, impegnate ad ottenere l’ambito premio che viene concesso alla sezione col miglior rendimento.

Ma una figura nel corpo docente renderà il compito più difficile per tutti: è in arrivo la titolare della cattedra di Storia e Geografia, e sarà una sorpresa che lascerà a bocca aperta chiunque.



Qualche collegiale non perderà la voglia di scherzare, comunque, ma non tutti sapranno capire quando lo scherzo non è più il caso di portarlo avanti. Altri cederanno alla tentazione della ribellione, e una collegiale si spingerà davvero oltre…



Fra sceneggiati in tv in bianco e nero, lezioni di dattilografia col Professor Zilli e incontri emozionanti sullo sfondo della letteratura di Hemingway, i ragazzi a volte non riusciranno sempre a vincere la noia, ma per molti ci sarà la possibilità di aprire i propri cuori come mai gli è capitato prima.

Una puntata da guardare fino alla fine, momento in cui un colpo di scena rischierà di stravolgere gli equilibri del gruppo dei collegiali del 1958.

