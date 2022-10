Il Collegio 7: chi è Mattia Camorani (curiosità e profilo Instagram)

Al via la settima edizione de Il Collegio che vede tra i collegiali lo studente Mattia Camorani.

In attesa di scoprire chi è, vi ricordiamo che quest’anno il programma porta i protagonisti e gli spettatori negli anni ’50.

La prima novità di questa edizione è la voce narrante di Nino Frassica che accompagna il racconto delle avventure dei 20 protagonisti.

Altra grande novità di questa stagione è la presenza di due sezioni, per la prima volta i collegiali sono divisi in due classi separate proprio come succedeva all’epoca: la scuola media con il latino e la scuola di avviamento professionale.

Chi è Mattia Camorani

“Alla scuola preferisco di gran lunga la riviera romagnola“. Parola di Mattia, 15 anni di Faenza (RA), che la mamma definisce energia pura.

Instancabile, il ragazzo adora fare sport, andare a ballare e al mare, trascorrere il tempo con gli amici e divertirsi. Non sta mai fermo neppure in classe e non sopporta le regole.

Dover rimanere seduto al banco per lui è una prigione. Sicuro di sé e del suo aspetto fisico, il giovane da grande sogna una carriera nel mondo del cinema e non nasconde di riscuotere un certo successo con le ragazze…

Il profilo Instagram di Mattia Camorani è: @mattia_camorani

I nomi di tutti i collegiali

ALESSANDRO BOSATELLI 14, Brembate (BG); DAVIDE CAGNES 17, Montebelluna (TV); MATTIA CAMORANI 5, Faenza (RA); DAVIDE DI FRANCO 16, Bisceglie (BA); APOLLINAIRE MANFREDI 14, Palagiano (TA); TOMMASO MIGLIETTA 14, Lizzanello (LE); ALESSANDRO ORLANDO 17, Torre Annunziata (NA); MATTIA PATANÈ 16, Riposto (CT); GABRIEL RENNIS 16 Roma; SAMUEL ROSICA 14, Bitonto (BA); DAMIANO SEVERONI 16, Tivoli (ROMA).

ALESSIA ABRUSCIA 14, Crosia (CS); ELISA ANGIUS 15, Cagliari; SOFIA BRIXEL 16, Chiavari (GE); MARTA MARIA ERRIQUEZ 16, Venaria R. (TO); ZELDA NOBILI 15, Trieste; PRISCILLA SAVOLDELLI 15, Gandino (BG); GIADA SCOGNAMILLO 17, Genova; LUNA TOTA, 15 Roma; GIULIA WNEKOWICZ 14, Figline Valdarno (FI).

