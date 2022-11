Il Collegio 7: anticipazioni della sesta puntata, in onda il 15 novembre

Ecco le anticipazioni del sesto appuntamento con Il Collegio 7 che andrà in onda alle 21. 20 circa su Rai 2 e su Rai Play, domani sera, martedì 15 novembre.

Ecco dove eravamo rimasti

Nella scorsa puntata Alessandro Orlando e Apollinaire Manfredi hanno dovuto lasciare il convitto Margherita di Anagni perché hanno usato il cellulare senza il consenso delle autorità, dopo averlo sottratto di nascosto dall’ufficio Sorveglianti.

Damiano Severoni, Alessia Abruscia, Ariadny Sorbello ed Elisa Angius hanno affrontato e superato un esame di riparazione per le insufficienze maturate.

Le due classi sono state unificate in unica sezione e, dopo una gita in campagna per tutti, un po’ a sorpresa Tommaso Miglietta ha deciso di lasciare il collegio a causa della nostalgia che nutriva verso la sua famiglia.

Infine, i ragazzi, si sono lasciati andare a un eccesso di libertà durante una lezione di pittura, macchiandosi il volto, il camice e persino la camicia di colorata vernice.

Così malconci, a fine puntata, sono stati radunati in cortile dal Preside che ha annunciato l’arrivo di seri in provvedimenti. “Disgustosi, adesso cominciano i guai per tutti! ha tuonato il Dirigente Scolastico.

Anticipazioni sesta puntata

Questo nuovo episodio del Collegio 7 sarà caratterizzato da emozioni forti ma contrastanti per i Collegiali. Dopo le dure reprimende del Preside, c’è chi alzerà bandiera bianca e chi deciderà di non seguire più le regole: ma la scelta causerà lacrime amare per chi gli è vicino. Una lezione sulla disfatta di Caporetto sarà invece occasione per un incontro gioioso, bagnato da lacrime di tutt’altra natura. Arriveranno in collegio, infatti, degli ospiti molto speciali. Si tratta delle nonne degli alunni. Ma le sorprese non finiscono qui per i collegiali. Sulla scia del nuovo astro nascente del calcio mondiale del 1958, il giovane brasiliano Pelè, verrà organizzata una sfida all’ultimo rigore fra Docenti e Collegiali. Chi vincerà?

